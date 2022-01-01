Європейська федерація журналістів наголошує на необхідності порятунку українських ЗМІ





Про це повідомили у



Проєкт документа подала Національна спілка журналістів України, яку на Конгресі представляла перша секретар Спілки Ліна Кущ.



Делегати Конгресу висловили солідарність із із українськими журналістами, які працюють в умовах широкомасштабного російського вторгнення та потерпають від економічної і гуманітарної кризи, викликаної війною, йдеться в Резолюції.



Попри надзвичайно важливу роль журналістів у висвітленні війни, українські медіа опинилися перед загрозою припинення своєї діяльності.



Серед головних кризових факторів – припинення надходжень від реклами, від продажу газет і передплати. У зонах бойових дій захоплені чи зруйновані редакції; багато журналістів були змушені залишити домівки чи місця роботи.



Тож, як ідеться в Резолюції, українські незалежні медіа та українські журналісти потребують екстреної підтримки.



Відтак, Виконком ЄФЖ (штаб-квартира у Брюсселі) звертатиметься до українського уряду, Європейського парламенту та Європейської комісії, міжнародних донорів з проханням втілити в життя основні пункти Резолюції.



Подаємо повний текст документа:



Щодо кризового становища українських незалежних медіа



(Звернення ЄФЖ, проєкт подано Національною спілкою журналістів України)



Делегати та учасники Загальних зборів Європейської федерації журналістів висловлюють солідарність із українськими журналістами, які працюють в умовах широкомасштабного російського вторгнення та потерпають від економічної і гуманітарної кризи, викликаної війною.



Агресія росії проти України спричинила сплеск уваги в різних країнах до роботи професійних медіа. Роль журналістів, які фіксують перебіг і наслідки війни, перевіряють факти і спілкуються з очевидцями та учасниками подій, надзвичайно висока.



Водночас в умовах війни українські медіа опинилися перед загрозою припинення своєї діяльності.



1. Всі моделі економічної незалежності медіа зруйновані. Припинилися надходження від реклами, від продажу газет і передплати, від партнерських колаборацій на теле- і радіоефірах тощо.



2. Медіа в районах бойових дій не можуть продовжувати свою діяльність через захоплення або обстріли будівель, майна, через руйнування логістики і партнерських зв’язків.



3. Багато журналістів були змушені залишити домівки, редакції і технічні засоби для роботи та переїхати до інших регіонів України або за кордон.



4. За відсутності доходів чимало журналістів стали працювати на волонтерських засадах. Однак журналісти, особливо в локальних медіа, не мають великої «фінансової подушки».



Тому українські незалежні медіа та українські журналісти потребують екстреної підтримки .



Незалежні професійні медіа є запорукою демократичного розвитку країни, натомість контрольована державою деструктивна пропаганда зміцнює диктатуру, які ми спостерігаємо на прикладі російського суспільства.



Загальні збори доручають виконкому ЄФЖ:



1. Звернутися до українського парламенту із закликом невідкладно провести парламентські слухання щодо кризової ситуації в українських медіа



2. Звернутися до українського уряду із закликом прийняти програму підтримки українських незалежних медіа і створити Фонд підтримки медіа не пізніше 1 вересня 2022 р.



3. Звернутися до Європейського парламенту та Європейської комісії з проханням розробити і втілювати спеціальні програми економічної підтримки українських журналістів та медіа



4. Звернутися до міжнародних донорів із пропозицією зробити одним із пріоритетів підтримку незалежних українських медіа як критично важливої сфери в умовах російського вторгнення до України.



5. Заохочувати розвиток прямої співпраці між національними спілками країн Європи і редакціями українських локальних медіа, які працюють на територіях бойових дій.



Прийнято Загальними зборами (Конгресом) ЄФЖ, місто Ізмір, 14 червня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Провести парламентські слухання щодо кризової ситуації в українських медіа; ухвалити програму підтримки українських незалежних медіа і створити Фонд підтримки медіа; втілювати в Європі спеціальні програми економічної підтримки українських журналістів та ЗМІ – ці та інші кроки для порятунку незалежних українських медіа передбачені Резолюцією, яку ухвалив Конгрес Європейської федерації журналістів в Ізмірі.Про це повідомили у Національній спілці журналістів України Проєкт документа подала Національна спілка журналістів України, яку на Конгресі представляла перша секретар СпілкиДелегати Конгресу висловили солідарність із із українськими журналістами, які працюють в умовах широкомасштабного російського вторгнення та потерпають від економічної і гуманітарної кризи, викликаної війною, йдеться в Резолюції.Попри надзвичайно важливу роль журналістів у висвітленні війни, українські медіа опинилися перед загрозою припинення своєї діяльності.Серед головних кризових факторів – припинення надходжень від реклами, від продажу газет і передплати. У зонах бойових дій захоплені чи зруйновані редакції; багато журналістів були змушені залишити домівки чи місця роботи.Тож, як ідеться в Резолюції, українські незалежні медіа та українські журналісти потребують екстреної підтримки.Відтак, Виконком ЄФЖ (штаб-квартира у Брюсселі) звертатиметься до українського уряду, Європейського парламенту та Європейської комісії, міжнародних донорів з проханням втілити в життя основні пункти Резолюції.Щодо кризового становища українських незалежних медіа(Звернення ЄФЖ, проєкт подано Національною спілкою журналістів України)Делегати та учасники Загальних зборів Європейської федерації журналістів висловлюють солідарність із українськими журналістами, які працюють в умовах широкомасштабного російського вторгнення та потерпають від економічної і гуманітарної кризи, викликаної війною.Агресія росії проти України спричинила сплеск уваги в різних країнах до роботи професійних медіа. Роль журналістів, які фіксують перебіг і наслідки війни, перевіряють факти і спілкуються з очевидцями та учасниками подій, надзвичайно висока.Водночас в умовах війни українські медіа опинилися перед загрозою припинення своєї діяльності.1. Всі моделі економічної незалежності медіа зруйновані. Припинилися надходження від реклами, від продажу газет і передплати, від партнерських колаборацій на теле- і радіоефірах тощо.2. Медіа в районах бойових дій не можуть продовжувати свою діяльність через захоплення або обстріли будівель, майна, через руйнування логістики і партнерських зв’язків.3. Багато журналістів були змушені залишити домівки, редакції і технічні засоби для роботи та переїхати до інших регіонів України або за кордон.4. За відсутності доходів чимало журналістів стали працювати на волонтерських засадах. Однак журналісти, особливо в локальних медіа, не мають великої «фінансової подушки».Тому українські незалежні медіа та українські журналісти потребують екстреної підтримки .Незалежні професійні медіа є запорукою демократичного розвитку країни, натомість контрольована державою деструктивна пропаганда зміцнює диктатуру, які ми спостерігаємо на прикладі російського суспільства.1. Звернутися до українського парламенту із закликом невідкладно провести парламентські слухання щодо кризової ситуації в українських медіа2. Звернутися до українського уряду із закликом прийняти програму підтримки українських незалежних медіа і створити Фонд підтримки медіа не пізніше 1 вересня 2022 р.3. Звернутися до Європейського парламенту та Європейської комісії з проханням розробити і втілювати спеціальні програми економічної підтримки українських журналістів та медіа4. Звернутися до міжнародних донорів із пропозицією зробити одним із пріоритетів підтримку незалежних українських медіа як критично важливої сфери в умовах російського вторгнення до України.5. Заохочувати розвиток прямої співпраці між національними спілками країн Європи і редакціями українських локальних медіа, які працюють на територіях бойових дій.Прийнято Загальними зборами (Конгресом) ЄФЖ, місто Ізмір, 14 червня

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