Макрон приїхав до Києва

Еммануель Макрон розповів, що під час візиту лідери спершу зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.



Про це він сказав у коментарі BFMTV після прибуття потяга до Києва, пише

"Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто - Ірпінь", - сказав Макрон.



Він додав, що хоче запевнити українців у європейській підтримці та єдності.



Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності", - сказала вона у коментарі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїрозповів, що під час візиту лідери спершу зустрінуться з президентомта відвідають Ірпінь.Про це він сказав у коментарі BFMTV після прибуття потяга до Києва, пише "Європейська правда".

"Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто - Ірпінь", - сказав Макрон.Він додав, що хоче запевнити українців у європейській підтримці та єдності.Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності", - сказала вона у коментарі.

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