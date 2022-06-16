Макрон приїхав до Києва
Сьогодні, 11:25
Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що під час візиту лідери спершу зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським та відвідають Ірпінь.
Про це він сказав у коментарі BFMTV після прибуття потяга до Києва, пише "Європейська правда".
"Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто - Ірпінь", - сказав Макрон.
Він додав, що хоче запевнити українців у європейській підтримці та єдності.
Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності", - сказала вона у коментарі.
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Про це він сказав у коментарі BFMTV після прибуття потяга до Києва, пише "Європейська правда".
"Ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, щоб вирушити на місце бойових дій, де скоювалися вбивства, і проведемо заплановані зустрічі. Це місто - Ірпінь", - сказав Макрон.
Він додав, що хоче запевнити українців у європейській підтримці та єдності.
Також з делегацією приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Ця поїздка дуже важлива для України, Європи та глобальної стабільності", - сказала вона у коментарі.
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