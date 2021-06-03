У центральному парку Луцька демонтують старі та встановлять нові атракціони. ВІДЕО

У центральному парку Луцька демонтують старі та встановлять нові атракціони. ВІДЕО
У центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки оновлять атракціони – до такого рішення дійшли Луцька міська рада і столичний підприємець Сергій Компанієць.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора департаменту економічної політики Юлія Дацюк.
У центральному парку Луцька демонтують старі та встановлять нові атракціони. ВІДЕО

Підприємець транспортував нові атракціони із Києва до Луцька після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Також з ним є домовленість, що ті атракціони, які у комунальні власності Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, які у неналежному стані – він їх демонтує та приведе до належного вигляду", — говорить Юлія Дацюк.
У центральному парку Луцька демонтують старі та встановлять нові атракціони. ВІДЕО

З її слів, нові атракціони, які вже встановлені у парку та працюють, приносять податки у місто і забезпечують робочими місцями людей, які мешкають у Луцькій тергромаді.

Нині до Луцька перевезли 13 атракціонів. "Їх встановлюватимуть, робитимуть ілюмінацію. Процес клопіткий, бо устаткування важке", — каже підприємець Сергій Компанієць.

За словами Юлії Дацюк, договір про оренду атракціонів у парку із попереднім підприємцем закінчився наприкінці лютого цього року. Зі слів Павла Цапюка, попереднього орендаря, а тиждень-два усі старі атракціони з Центрального парку він планує вивезти, наразі їх демонтовують.

Підприємець Сергій Компанієць каже, що до кінця року планують реставрувати увесь парк, окрім "Колеса огляду".

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Теги: Луцьк, атракціони
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