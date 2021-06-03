У центральному парку Луцька демонтують старі та встановлять нові атракціони. ВІДЕО

Сергій Компанієць.



Про це розповіла Юлія Дацюк.



Підприємець транспортував нові атракціони із Києва до Луцька після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.



"Також з ним є домовленість, що ті атракціони, які у комунальні власності Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, які у неналежному стані – він їх демонтує та приведе до належного вигляду", — говорить Юлія Дацюк.



З її слів, нові атракціони, які вже встановлені у парку та працюють, приносять податки у місто і забезпечують робочими місцями людей, які мешкають у Луцькій тергромаді.



Нині до Луцька перевезли 13 атракціонів. "Їх встановлюватимуть, робитимуть ілюмінацію. Процес клопіткий, бо устаткування важке", — каже підприємець Сергій Компанієць.



За словами Юлії Дацюк, договір про оренду атракціонів у парку із попереднім підприємцем закінчився наприкінці лютого цього року. Зі слів Павла Цапюка, попереднього орендаря, а тиждень-два усі старі атракціони з Центрального парку він планує вивезти, наразі їх демонтовують.



Підприємець Сергій Компанієць каже, що до кінця року планують реставрувати увесь парк, окрім "Колеса огляду".

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