Як тепер у Луцьку знезаражуватимуть воду, оскільки сіль – у дефіциті. ВІДЕО





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«Щоб не було ніяких бактерій і, скажімо, не виникало ніяких проблем у мешканців міста», – пояснює головний інженер КП «Луцькводоканал» Сергій Строк.



У спеціальну посудину кожні 3-4 години працівники «Луцькводоканалу» засипають умовно мішок солі. Далі сіль розводиться пом’якшувальною водою. Пом’якшення здійснюється таблетованою сіллю. Рідина проходить по трубопроводах і потрапляє в установку, де під великим тиском електричного розряду сіль перетворюється в гіпохлорид.



«За допомогою дозаторів подається в трубопроводи з питною водою. Далі він перемішується, і вже знезаражена вода через насосні станції з резервуарів подається в місто», – каже Сергій Строк.



Процес безперервний, тож без солі нікуди. І закриття заводу «Артемсіль» таки могло тимчасово лишити нас без знезараженої води. Якби у нас не було запасів.



«Ми це розуміли, що ситуація може зачепити нас у поставках солі, і був створений запас майже на 4 місяці», – заявив директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.



Щоправда, нині від цих запасів лишилося всього декілька мішків. Воду очищує сіль із Румунії. Щоправда, дорога, певнять у «Луцькводоканалі».



«Вона виросла в 3-4 рази. Мені здається, ми брали десь в межах 6 гривень за кілограм – попередні були замовлення. Зараз десь біля 21 грн», – розповів Віктор Гуменюк.



А купує сіль підприємство за власні кошти. Себто щодня мусить витрачати 20 тисяч гривень. Із сіллю, впевнені у «Луцькводоканалі», проблем не буде. Запасів вистачає.



«Та, що в нас є, до 1 серпня. У нас уже є заявки на інші об’єми. Теж закордонна. Вона вже є, але зараз ми не можемо її через кордон перевезти», – зазначив директор КП «Луцькводоканал».



Себто проблеми в логістиці. За тиждень, максимум – два, певнять у «Луцькводоканалі», проблема вирішиться. Тож лучанам нічого перейматися за якість води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якби не запаси солі, цілком ймовірно, що Луцьк міг би залишитися без питної води. Зупинка заводу «Артемсіль» не лише спустошила полиці в магазинах і змусила людей купувати сіль ледь не за 40 гривень, але й додала клопоту працівникам «Луцькводоканалу». Адже воду, яка тече із наших кранів, робить питною саме сіль.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу «Щоб не було ніяких бактерій і, скажімо, не виникало ніяких проблем у мешканців міста», – пояснює головний інженер КП «Луцькводоканал»У спеціальну посудину кожні 3-4 години працівники «Луцькводоканалу» засипають умовно мішок солі. Далі сіль розводиться пом’якшувальною водою. Пом’якшення здійснюється таблетованою сіллю. Рідина проходить по трубопроводах і потрапляє в установку, де під великим тиском електричного розряду сіль перетворюється в гіпохлорид.«За допомогою дозаторів подається в трубопроводи з питною водою. Далі він перемішується, і вже знезаражена вода через насосні станції з резервуарів подається в місто», – каже Сергій Строк.Процес безперервний, тож без солі нікуди. І закриття заводу «Артемсіль» таки могло тимчасово лишити нас без знезараженої води. Якби у нас не було запасів.«Ми це розуміли, що ситуація може зачепити нас у поставках солі, і був створений запас майже на 4 місяці», – заявив директор КП «Луцькводоканал»Щоправда, нині від цих запасів лишилося всього декілька мішків. Воду очищує сіль із Румунії. Щоправда, дорога, певнять у «Луцькводоканалі».«Вона виросла в 3-4 рази. Мені здається, ми брали десь в межах 6 гривень за кілограм – попередні були замовлення. Зараз десь біля 21 грн», – розповів Віктор Гуменюк.А купує сіль підприємство за власні кошти. Себто щодня мусить витрачати 20 тисяч гривень. Із сіллю, впевнені у «Луцькводоканалі», проблем не буде. Запасів вистачає.«Та, що в нас є, до 1 серпня. У нас уже є заявки на інші об’єми. Теж закордонна. Вона вже є, але зараз ми не можемо її через кордон перевезти», – зазначив директор КП «Луцькводоканал».Себто проблеми в логістиці. За тиждень, максимум – два, певнять у «Луцькводоканалі», проблема вирішиться. Тож лучанам нічого перейматися за якість води.

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