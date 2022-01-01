Як тепер у Луцьку знезаражуватимуть воду, оскільки сіль – у дефіциті. ВІДЕО

Як тепер у Луцьку знезаражуватимуть воду, оскільки сіль – у дефіциті. ВІДЕО
Якби не запаси солі, цілком ймовірно, що Луцьк міг би залишитися без питної води. Зупинка заводу «Артемсіль» не лише спустошила полиці в магазинах і змусила людей купувати сіль ледь не за 40 гривень, але й додала клопоту працівникам «Луцькводоканалу». Адже воду, яка тече із наших кранів, робить питною саме сіль.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

«Щоб не було ніяких бактерій і, скажімо, не виникало ніяких проблем у мешканців міста», – пояснює головний інженер КП «Луцькводоканал» Сергій Строк.

У спеціальну посудину кожні 3-4 години працівники «Луцькводоканалу» засипають умовно мішок солі. Далі сіль розводиться пом’якшувальною водою. Пом’якшення здійснюється таблетованою сіллю. Рідина проходить по трубопроводах і потрапляє в установку, де під великим тиском електричного розряду сіль перетворюється в гіпохлорид.

«За допомогою дозаторів подається в трубопроводи з питною водою. Далі він перемішується, і вже знезаражена вода через насосні станції з резервуарів подається в місто», – каже Сергій Строк.

Процес безперервний, тож без солі нікуди. І закриття заводу «Артемсіль» таки могло тимчасово лишити нас без знезараженої води. Якби у нас не було запасів.

«Ми це розуміли, що ситуація може зачепити нас у поставках солі, і був створений запас майже на 4 місяці», – заявив директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.

Щоправда, нині від цих запасів лишилося всього декілька мішків. Воду очищує сіль із Румунії. Щоправда, дорога, певнять у «Луцькводоканалі».

«Вона виросла в 3-4 рази. Мені здається, ми брали десь в межах 6 гривень за кілограм – попередні були замовлення. Зараз десь біля 21 грн», – розповів Віктор Гуменюк.

А купує сіль підприємство за власні кошти. Себто щодня мусить витрачати 20 тисяч гривень. Із сіллю, впевнені у «Луцькводоканалі», проблем не буде. Запасів вистачає.

«Та, що в нас є, до 1 серпня. У нас уже є заявки на інші об’єми. Теж закордонна. Вона вже є, але зараз ми не можемо її через кордон перевезти», – зазначив директор КП «Луцькводоканал».

Себто проблеми в логістиці. За тиждень, максимум – два, певнять у «Луцькводоканалі», проблема вирішиться. Тож лучанам нічого перейматися за якість води.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сіль, Луцькводоканал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські війська атакували російські позиції на Миколаївщині
Сьогодні, 16:42
Як тепер у Луцьку знезаражуватимуть воду, оскільки сіль – у дефіциті. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
Фонд Юрія Гупала «відхрещується» від махінацій з продажем «гуманітарних» машин
Сьогодні, 16:14
Як стати донором крові: куди звертатися та що потрібно знати. ВІДЕО
Сьогодні, 15:57
Що буде з цінами на продукти в найближчі місяці
Сьогодні, 15:39
Схожі новини
Сіль з ДП «Артемсіль» скоро з’явиться на полицях супермаркетів Сіль з ДП «Артемсіль» скоро з’явиться на полицях супермаркетів
14 червень, 23:34
Повідомили, коли в Україні подешевшає сіль Повідомили, коли в Україні подешевшає сіль
30 травень, 22:14
Ажіотаж довкола солі: РНБО спростувала поширені фейки Ажіотаж довкола солі: РНБО спростувала поширені фейки
28 травень, 08:20
Великі продуктові мережі України домовилися про імпорт солі Великі продуктові мережі України домовилися про імпорт солі
27 травень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські війська атакували російські позиції на Миколаївщині
Сьогодні, 16:42
 0
Як тепер у Луцьку знезаражуватимуть воду, оскільки сіль – у дефіциті. ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
 0
Фонд Юрія Гупала «відхрещується» від махінацій з продажем «гуманітарних» машин
Сьогодні, 16:14
 0
Як стати донором крові: куди звертатися та що потрібно знати. ВІДЕО
Сьогодні, 15:57
 0
Що буде з цінами на продукти в найближчі місяці
Сьогодні, 15:39
 0
Медіа
відео
1/8