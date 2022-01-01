 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

НАТО готує план переходу ЗСУ на західне озброєння, – Столтенберг

НАТО готує план переходу ЗСУ на західне озброєння, – Столтенберг
НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі перед початком дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу і напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн-3".

Так, за його словами, на саміті Альянсу, швидше за все, буде узгоджений новий комплексний пакет підтримки України.

"Союзники і партнери вже надали Україні військової техніки на мільярди доларів, а також на економічну і гуманітарну допомогу. І очікую, що на саміті союзники НАТО узгодять комплексний пакет допомоги для України, щоб допомогти Україні на довгострокову перспективу з метою переходу від озброєння радянської епохи до сучасного озброєння НАТО, а також покращити сумісність з НАТО", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що союзники непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності близьких партнерів у Європі, а також права кожної країни вільно обирати свій власний шлях без зовнішнього втручання.

Саміт глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня. Сьогодні Столтенберг підтвердив, що в Альянсі чекають на участь президента України Володимира Зеленського на саміті у Мадриді.

Зазначимо, Україна зараз опинилася в ситуації, коли переходити на озброєння країн НАТО необхідно за мінімально можливий термін. В Офісі президента вже озвучили потребу в артилерії, танках, бронемашинах та іншому озброєнні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Російські окупанти пошкодили в Україні понад 40 університетів
Сьогодні, 13:00
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим
Сьогодні, 12:15
Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу, – Андрющенко
Сьогодні, 12:06
Фінансувала агресію РФ: СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії
Сьогодні, 11:35
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
Сьогодні, 15:00
На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 14:40
НАТО готує план переходу ЗСУ на західне озброєння, – Столтенберг
Сьогодні, 14:10
В Україні планують розмитнення авто за новою формулою: без врахування їхньої вартості
Сьогодні, 13:50
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 13:27
Схожі новини
Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Артемом Асматовим
Сьогодні, 12:15
Фінансувала агресію РФ: СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії Фінансувала агресію РФ: СБУ ініціювала арешт активів білоруської паливної компанії
Сьогодні, 11:35
За незалежність України загинув військовий з Волині Михайло Стрилюк За незалежність України загинув військовий з Волині Михайло Стрилюк
Сьогодні, 11:03
На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Кравчик На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Кравчик
Сьогодні, 09:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
Сьогодні, 15:00
 0
На Волині зіткнулися легковик та вантажівка: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 14:40
 0
НАТО готує план переходу ЗСУ на західне озброєння, – Столтенберг
Сьогодні, 14:10
 0
В Україні планують розмитнення авто за новою формулою: без врахування їхньої вартості
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку – ДТП: зіткнулися два автомобілі
Сьогодні, 13:27
 0
Медіа
відео
1/8