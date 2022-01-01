НАТО готує план переходу ЗСУ на західне озброєння, – Столтенберг





Як передає кореспондент Єнс Столтенберг сказав на брифінгу у Брюсселі перед початком дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу і напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн-3".



Так, за його словами, на саміті Альянсу, швидше за все, буде узгоджений новий комплексний пакет підтримки України.



"Союзники і партнери вже надали Україні військової техніки на мільярди доларів, а також на економічну і гуманітарну допомогу. І очікую, що на саміті союзники НАТО узгодять комплексний пакет допомоги для України, щоб допомогти Україні на довгострокову перспективу з метою переходу від озброєння радянської епохи до сучасного озброєння НАТО, а також покращити сумісність з НАТО", - наголосив Столтенберг.



Він зазначив, що союзники непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності близьких партнерів у Європі, а також права кожної країни вільно обирати свій власний шлях без зовнішнього втручання.



Саміт глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня. Сьогодні Столтенберг підтвердив, що в Альянсі чекають на участь президента України Володимира Зеленського на саміті у Мадриді.



Зазначимо, Україна зараз опинилася в ситуації, коли переходити на озброєння країн НАТО необхідно за мінімально можливий термін. В Офісі президента вже озвучили потребу в артилерії, танках, бронемашинах та іншому озброєнні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.Як передає кореспондент УНІАН , про цесказав на брифінгу у Брюсселі перед початком дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу і напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн-3".Так, за його словами, на саміті Альянсу, швидше за все, буде узгоджений новий комплексний пакет підтримки України."Союзники і партнери вже надали Україні військової техніки на мільярди доларів, а також на економічну і гуманітарну допомогу. І очікую, що на саміті союзники НАТО узгодять комплексний пакет допомоги для України, щоб допомогти Україні на довгострокову перспективу з метою переходу від озброєння радянської епохи до сучасного озброєння НАТО, а також покращити сумісність з НАТО", - наголосив Столтенберг.Він зазначив, що союзники непохитні у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності близьких партнерів у Європі, а також права кожної країни вільно обирати свій власний шлях без зовнішнього втручання.Саміт глав держав і урядів 30 країн-членів НАТО відбудеться в Іспанії 29-30 червня. Сьогодні Столтенберг підтвердив, що в Альянсі чекають на участь президента Українина саміті у Мадриді.Зазначимо, Україна зараз опинилася в ситуації, коли переходити на озброєння країн НАТО необхідно за мінімально можливий термін. В Офісі президента вже озвучили потребу в артилерії, танках, бронемашинах та іншому озброєнні.

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