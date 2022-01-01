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Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу, – Андрющенко

Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу, – Андрющенко
Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки МНС Росії раптом згоріло два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причина названа - підпал.

11 червня на передодні святкування дня Росії у натовпі за гуманітаркою біля «Метро» невідомий вдарив ножем в спину працівника МНС Росії.

Поранення виявилось смертельне.


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Теги: опір, Маріуполь, українці, війна
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