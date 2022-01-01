Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу, – Андрющенко





Про це Петро Андрющенко.



9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки МНС Росії раптом згоріло два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причина названа - підпал.



11 червня на передодні святкування дня Росії у натовпі за гуманітаркою біля «Метро» невідомий вдарив ножем в спину працівника МНС Росії.



Поранення виявилось смертельне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Опір населення окупантам у Маріуполі перейшов в активну фазу.Про це повідомив радник міського голови Маріуполя9 червня на Таганрозьському шосе на стоянці техніки МНС Росії раптом згоріло два тягача та три великих причепа до вантажівок. Причина названа - підпал.11 червня на передодні святкування дня Росії у натовпі за гуманітаркою біля «Метро» невідомий вдарив ножем в спину працівника МНС Росії.Поранення виявилось смертельне.

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