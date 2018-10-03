На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 11:39
У Нововолинську поліцейські викрили серійного злодія.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Ще на початку лютого у Нововолинську зловмисник пошкодив вхідні двері магазину квітів та викрав понад 100 троянд, вартістю 12 тис. грн.
Тоді на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці провели необхідні першопочаткові слідчі дії, відомості за фактом крадіжки внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 37-річний раніше судимий житель Нововолинська.
Окрім цього, поліцейські встановили причетність зловмисника до крадіжки телевізора із квартири 60-річної волинянки, яка трапилася у період з 13 по 14 лютого у Нововолинську.
Після завершення досудового розслідування кримінальні провадження з обвинувальним актом скерують до суду. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
Нагадаємо: нині крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Ще на початку лютого у Нововолинську зловмисник пошкодив вхідні двері магазину квітів та викрав понад 100 троянд, вартістю 12 тис. грн.
Тоді на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці провели необхідні першопочаткові слідчі дії, відомості за фактом крадіжки внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 37-річний раніше судимий житель Нововолинська.
Окрім цього, поліцейські встановили причетність зловмисника до крадіжки телевізора із квартири 60-річної волинянки, яка трапилася у період з 13 по 14 лютого у Нововолинську.
Після завершення досудового розслідування кримінальні провадження з обвинувальним актом скерують до суду. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
Нагадаємо: нині крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Благодійний фонд заступника голови Волинської ОДА причетний до махінацій із «гуманітарними» автомобілями
Сьогодні, 11:51
На Волині викрили серійного злодія
Сьогодні, 11:39
14 ОМБр з Волині відправили автомобіль
Сьогодні, 11:30
Медіа