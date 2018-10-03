На Волині викрили серійного злодія





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Ще на початку лютого у Нововолинську зловмисник пошкодив вхідні двері магазину квітів та



Тоді на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці провели необхідні першопочаткові слідчі дії, відомості за фактом крадіжки внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 37-річний раніше судимий житель Нововолинська.



Окрім цього, поліцейські встановили причетність зловмисника до крадіжки телевізора із квартири 60-річної волинянки, яка трапилася у період з 13 по 14 лютого у Нововолинську.



Після завершення досудового розслідування кримінальні провадження з обвинувальним актом скерують до суду. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Слідство триває.



Нагадаємо: нині крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську поліцейські викрили серійного злодія.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Ще на початку лютого у Нововолинську зловмисник пошкодив вхідні двері магазину квітів та викрав понад 100 троянд , вартістю 12 тис. грн.Тоді на місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці провели необхідні першопочаткові слідчі дії, відомості за фактом крадіжки внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.У рамках досудового розслідування поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 37-річний раніше судимий житель Нововолинська.Окрім цього, поліцейські встановили причетність зловмисника до крадіжки телевізора із квартири 60-річної волинянки, яка трапилася у період з 13 по 14 лютого у Нововолинську.Після завершення досудового розслідування кримінальні провадження з обвинувальним актом скерують до суду. Чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Слідство триває.Нагадаємо: нині крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання – позбавлення волі від 5 до 8 років.

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