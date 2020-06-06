З 16 липня усі інтернет-ресурси повинні мати українську версію





Про це Тарас Кремінь.



Кремінь нагадав, що пов’язане це з тим, що 16 липня 2022 року набирають чинності частини 2 та 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".



Вищезазначені статті регламентують використання державної мови в інтернеті та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах.



Зокрема, йдеться про електронні екрани та кнопки телефонів, пральних машин, електрокавоварок, автомобілів тощо.



"На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками", – говорить омбудсмен.



Окрім того, усі інформаційні інтернет-ресурси, а також сайти, сторінки у соцмережах та застосунки магазинів та підприємств повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.



"Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта", – каже Кремінь.



Він зазначив, що інтернет-магазини з січня 2021 року зобов’язані викладати всю інформацію про товар чи послугу державною мовою, а відтепер україномовним має бути увесь інтернет-ресурс.



Також з 16 липня 2022 року мовний омбудсмен зможе накладати штраф на посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників та працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інших фізичних осіб, які порушуватимуть закон.



Розмір штрафу складає від 3,4 тис. до 8,5 тис. грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення штраф може зрости до 11,9 тис. грн.

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