Легкоатлет з Волині здобув «срібло» на міжнародних змаганнях

Ерік Костриця виборов "срібну" нагороду на міжнародній легкоатлетичній зустрічі в рамках World Athletics Continental Tour-2022.



Про це



Костриця - вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.



Змагання відбулися на муніципальному стадіоні в місті Кладно (Чехія).



Спортсмен в забігу В здобув "срібло", пробігши за 10.76 секунд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський спортсменвиборов "срібну" нагороду на міжнародній легкоатлетичній зустрічі в рамках World Athletics Continental Tour-2022.Про це повідомили на Facebook-сторінці управління у справах молоді та спорту Волинської ОВА.Костриця - вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.Змагання відбулися на муніципальному стадіоні в місті Кладно (Чехія).Спортсмен в забігу В здобув "срібло", пробігши за 10.76 секунд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію