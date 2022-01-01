Легкоатлет з Волині здобув «срібло» на міжнародних змаганнях
Сьогодні, 13:55
Волинський спортсмен Ерік Костриця виборов "срібну" нагороду на міжнародній легкоатлетичній зустрічі в рамках World Athletics Continental Tour-2022.
Про це повідомили на Facebook-сторінці управління у справах молоді та спорту Волинської ОВА.
Костриця - вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Змагання відбулися на муніципальному стадіоні в місті Кладно (Чехія).
Спортсмен в забігу В здобув "срібло", пробігши за 10.76 секунд.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці управління у справах молоді та спорту Волинської ОВА.
Костриця - вихованець Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Змагання відбулися на муніципальному стадіоні в місті Кладно (Чехія).
Спортсмен в забігу В здобув "срібло", пробігши за 10.76 секунд.
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