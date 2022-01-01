17 тисяч часточок бактерій: у МОЗ закликають дезінфікувати смартфони
Сьогодні, 14:10
Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тисяч часточок бактерій, що в рази більше ніж на сидінні унітаза. Тому смартфони потрібно регулярно протирати та дезінфікувати.
Про це інформують у пресслужбі МОЗ.
"88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід чи вечерю. На них знаходять і такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок", - йдеться у дописі.
Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують чистити ваші гаджети – телефони, планшети, навушники, клавіатури – кожен день.
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Про це інформують у пресслужбі МОЗ.
"88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід чи вечерю. На них знаходять і такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок", - йдеться у дописі.
Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують чистити ваші гаджети – телефони, планшети, навушники, клавіатури – кожен день.
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