17 тисяч часточок бактерій: у МОЗ закликають дезінфікувати смартфони





Про це



"88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід чи вечерю. На них знаходять і такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок", - йдеться у дописі.



Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують чистити ваші гаджети – телефони, планшети, навушники, клавіатури – кожен день.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тисяч часточок бактерій, що в рази більше ніж на сидінні унітаза. Тому смартфони потрібно регулярно протирати та дезінфікувати.Про це інформують у пресслужбі МОЗ."88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід чи вечерю. На них знаходять і такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок", - йдеться у дописі.Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують чистити ваші гаджети – телефони, планшети, навушники, клавіатури – кожен день.

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