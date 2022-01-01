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Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ

Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ
Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: не вилазять з окопів, сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворогу дуже страшно перебувати на тимчасово окупованих територіях України, де їм протистоять не тільки наші досвідчені захисники, а й кожен місцевий мешканець.

Про це свідчать нові телефонні розмови російських загарбників, які перехопила СБУ.

«Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них кукушка едет. За местных – никто не уверен: кто они такие, что они делают. Может они ночью е#ашатся с нами, а днем они – мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии», – розповідає один окупант іншому.

А на поради «колеги» про те, як треба воювати з українцями, видає порцію пропагандистках штампів та зрештою іронічно радить тому «подзвонити Володьці» Путіну.

Бо насправді шансів просунутися на півдні України у них немає: «У них там такие позиции… Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать!».


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Теги: Росія, Україна, війна
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