Росіяни везуть родини у Херсон і селяться в квартирах українців, – Маляр





Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу 16 червня, пише



"З боку Росії активізувалося перевезення родин військовослужбовців російських окупаційних військ до захоплених російським агресором українських населених пунктів. Зокрема, йдеться про Херсон.



Новоприбулі так звані російські переселенці самовільно заселяють залишені будинки і квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи свої життя, з початку широкомасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.



Крім того, за словами Маляр, російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення захоплених ними територій. Зокрема, уже створили чергу на 2 тижні.



Заступниця міністра оборони не виключає, що це роблять з метою збільшення частки місцевого населення, яке буде зобов’язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії тимчасово окупованих територій України у разі проведення так званих референдумів.



Маляр додала, що росіяни не полишають наміру провести "референдум", але їм це не вдається, бо місцеве населення чинить шалений спротив.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія активізувала перевезення родичів військових у тимчасово окуповані населені пункти України, зокрема, у Херсон – загарбники самовільно заселяються в житло українців.Про це повідомила заступниця міністра оборони Українина брифінгу 16 червня, пише Українська правда. "З боку Росії активізувалося перевезення родин військовослужбовців російських окупаційних військ до захоплених російським агресором українських населених пунктів. Зокрема, йдеться про Херсон.Новоприбулі так звані російські переселенці самовільно заселяють залишені будинки і квартири українських громадян, які виїхали, рятуючи свої життя, з початку широкомасштабного вторгнення Росії", - йдеться в повідомленні.Крім того, за словами Маляр, російські загарбники посилюють заходи з примусової паспортизації населення захоплених ними територій. Зокрема, уже створили чергу на 2 тижні.Заступниця міністра оборони не виключає, що це роблять з метою збільшення частки місцевого населення, яке буде зобов’язане гарантовано підтримувати плани Кремля щодо анексії тимчасово окупованих територій України у разі проведення так званих референдумів.Маляр додала, що росіяни не полишають наміру провести "референдум", але їм це не вдається, бо місцеве населення чинить шалений спротив.

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