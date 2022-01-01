Окупанти вдарили в будівлю у Лисичанську, де переховувалися люди: є загиблі
Сьогодні, 15:17
Окупанти вдарили по Лисичанську на Луганщині, є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених", - йдеться в повідомленні.
Гайдай розповів, що наразі розбирають завали.
Нагадаємо, що голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявив, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.
"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених", - йдеться в повідомленні.
Гайдай розповів, що наразі розбирають завали.
Нагадаємо, що голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявив, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.
Фото ілюстративне.
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