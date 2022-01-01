 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Окупанти вдарили в будівлю у Лисичанську, де переховувалися люди: є загиблі

Окупанти вдарили в будівлю у Лисичанську, де переховувалися люди: є загиблі
Окупанти вдарили по Лисичанську на Луганщині, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених", - йдеться в повідомленні.

Гайдай розповів, що наразі розбирають завали.

Нагадаємо, що голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявив, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.

Фото ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росіяни везуть родини у Херсон і селяться в квартирах українців, – Маляр
Сьогодні, 15:38
Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ
Сьогодні, 14:57
ЗСУ ліквідували 200 окупантів за минулу добу: втрати Росії на війні
Сьогодні, 09:22
На Волинському напрямку у Білорусі відпрацьовано розгортання пунктів прийому мобілізаційних ресурсів, – Генштаб
Сьогодні, 08:57
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни везуть родини у Херсон і селяться в квартирах українців, – Маляр
Сьогодні, 15:38
Окупанти вдарили в будівлю у Лисичанську, де переховувалися люди: є загиблі
Сьогодні, 15:17
Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ
Сьогодні, 14:57
Йшов пішки з Маріуполя: історія перукаря, який працює в Луцьку
Сьогодні, 14:47
17 тисяч часточок бактерій: у МОЗ закликають дезінфікувати смартфони
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
Росіяни везуть родини у Херсон і селяться в квартирах українців, – Маляр Росіяни везуть родини у Херсон і селяться в квартирах українців, – Маляр
Сьогодні, 15:38
Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ
Сьогодні, 14:57
Європейська федерація журналістів наголошує на необхідності порятунку українських ЗМІ Європейська федерація журналістів наголошує на необхідності порятунку українських ЗМІ
Сьогодні, 11:30
«Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ»: волинські випускники долучились до всеукраїнської акції «Замість квітів – допомога воїнам ЗСУ»: волинські випускники долучились до всеукраїнської акції
Сьогодні, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни везуть родини у Херсон і селяться в квартирах українців, – Маляр
Сьогодні, 15:38
 0
Окупанти вдарили в будівлю у Лисичанську, де переховувалися люди: є загиблі
Сьогодні, 15:17
 0
Російські окупанти на Херсонщині потерпають від ЗСУ: сивіють від страху і в кожній бабусі бачать коригувальника, – СБУ
Сьогодні, 14:57
 0
Йшов пішки з Маріуполя: історія перукаря, який працює в Луцьку
Сьогодні, 14:47
 0
17 тисяч часточок бактерій: у МОЗ закликають дезінфікувати смартфони
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8