У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні

Є попит, тож є і пропозиція. Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує на ці вихідні достатньо позицій на Світязі. Про найбюджетніші з них – у нашій підбірці.Тут до послуг гостей – дитячий ігровий майданчик, тераса, бар і безкоштовна приватна автостоянка. В околицях можна зайнятися різними видами активного відпочинку, зокрема снорклінгом, риболовлею та пішим туризмом.Помешкання має декілька номерів та окремий будинок із двома спальнями. З-поміж його зручностей – сад, тераса, безкоштовний Wi-Fi, сімейні номери, дитячий ігровий майданчик і тераса. В усіх номерах є шафа для одягу, письмовий стіл і телевізор. В околицях можна зайнятися пішим туризмом. Також гостям пропонують оренду велосипедів.Тут пропонують не лише безкоштовний Wi-Fi, а й паркінг. Обіцяють навіть звукоізоляцію у помешканні. У номерах є також туалетно-косметичні засоби та фен. І, звісно, все необхідне для приготування обіду: посуд, мікрохвильовка, холодильник, чайник і кавоварка.На території будинку для відпочинку – облаштовані сад та парковка. До послуг гостей – балкон, тераса, обладнані кухня та ванна кімната.Помешкання із власним пляжем розташоване у селі Пулемець. До послуг гостей – тераса, набір для барбекю та дитячий майданчик. Зауважують, що стійка реєстрації працює цілодобово. Окрім того, гостям пропонують послуги трансферу. Додають, що в околицях можна зайнятися пішим туризмом і велоспортом, а також порибалити.Зауважимо, що на деяких інтернет-ресурсах можна знайти і дешевші варіанти житла. Утім - зі значно гіршими умовами. Натомість є й апартаменти, добова оренда яких у рази дорожча зазначених вище цін. Там пропонують «люксові» умови, а часто – ще й харчування.