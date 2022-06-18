У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні
Сьогодні, 16:06
Цьогоріч відпочинок на Світязі дещо відрізнятиметься від попередніх сезонів. Окрім очікуваного підняття цін, на Шацьких озерах вочевидь буде не так гамірно. Все ж люди прагнуть перезавантаження, а воно у надскладний час – швидше необхідність, аніж забаганка.
Є попит, тож є і пропозиція. Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує на ці вихідні достатньо позицій на Світязі. Про найбюджетніші з них – у нашій підбірці.
Приватна садиба «Твій кут»
Тут до послуг гостей – дитячий ігровий майданчик, тераса, бар і безкоштовна приватна автостоянка. В околицях можна зайнятися різними видами активного відпочинку, зокрема снорклінгом, риболовлею та пішим туризмом.
Бюджетний двомісний номер з телевізором обійдеться у 650 гривень за ніч.
«Світязький хуторок»
Помешкання має декілька номерів та окремий будинок із двома спальнями. З-поміж його зручностей – сад, тераса, безкоштовний Wi-Fi, сімейні номери, дитячий ігровий майданчик і тераса. В усіх номерах є шафа для одягу, письмовий стіл і телевізор. В околицях можна зайнятися пішим туризмом. Також гостям пропонують оренду велосипедів.
За ніч у класичному тримісному номері доведеться заплатити 423 гривні, за двомісний номер з балконом – 495 гривень.
«Білий птах»
Тут пропонують не лише безкоштовний Wi-Fi, а й паркінг. Обіцяють навіть звукоізоляцію у помешканні. У номерах є також туалетно-косметичні засоби та фен. І, звісно, все необхідне для приготування обіду: посуд, мікрохвильовка, холодильник, чайник і кавоварка.
Ціни за ніч оренди стартують від 500 гривень.
«Лукі»
На території будинку для відпочинку – облаштовані сад та парковка. До послуг гостей – балкон, тераса, обладнані кухня та ванна кімната.
За ніч для двох осіб доведеться заплатити 600 гривень.
«Pulemchanka»
Помешкання із власним пляжем розташоване у селі Пулемець. До послуг гостей – тераса, набір для барбекю та дитячий майданчик. Зауважують, що стійка реєстрації працює цілодобово. Окрім того, гостям пропонують послуги трансферу. Додають, що в околицях можна зайнятися пішим туризмом і велоспортом, а також порибалити.
Сімейний номер з терасою (для трьох осіб) вартує 600 гривень.
Зауважимо, що на деяких інтернет-ресурсах можна знайти і дешевші варіанти житла. Утім - зі значно гіршими умовами. Натомість є й апартаменти, добова оренда яких у рази дорожча зазначених вище цін. Там пропонують «люксові» умови, а часто – ще й харчування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Є попит, тож є і пропозиція. Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує на ці вихідні достатньо позицій на Світязі. Про найбюджетніші з них – у нашій підбірці.
Приватна садиба «Твій кут»
Тут до послуг гостей – дитячий ігровий майданчик, тераса, бар і безкоштовна приватна автостоянка. В околицях можна зайнятися різними видами активного відпочинку, зокрема снорклінгом, риболовлею та пішим туризмом.
Бюджетний двомісний номер з телевізором обійдеться у 650 гривень за ніч.
«Світязький хуторок»
Помешкання має декілька номерів та окремий будинок із двома спальнями. З-поміж його зручностей – сад, тераса, безкоштовний Wi-Fi, сімейні номери, дитячий ігровий майданчик і тераса. В усіх номерах є шафа для одягу, письмовий стіл і телевізор. В околицях можна зайнятися пішим туризмом. Також гостям пропонують оренду велосипедів.
За ніч у класичному тримісному номері доведеться заплатити 423 гривні, за двомісний номер з балконом – 495 гривень.
«Білий птах»
Тут пропонують не лише безкоштовний Wi-Fi, а й паркінг. Обіцяють навіть звукоізоляцію у помешканні. У номерах є також туалетно-косметичні засоби та фен. І, звісно, все необхідне для приготування обіду: посуд, мікрохвильовка, холодильник, чайник і кавоварка.
Ціни за ніч оренди стартують від 500 гривень.
«Лукі»
На території будинку для відпочинку – облаштовані сад та парковка. До послуг гостей – балкон, тераса, обладнані кухня та ванна кімната.
За ніч для двох осіб доведеться заплатити 600 гривень.
«Pulemchanka»
Помешкання із власним пляжем розташоване у селі Пулемець. До послуг гостей – тераса, набір для барбекю та дитячий майданчик. Зауважують, що стійка реєстрації працює цілодобово. Окрім того, гостям пропонують послуги трансферу. Додають, що в околицях можна зайнятися пішим туризмом і велоспортом, а також порибалити.
Сімейний номер з терасою (для трьох осіб) вартує 600 гривень.
Зауважимо, що на деяких інтернет-ресурсах можна знайти і дешевші варіанти житла. Утім - зі значно гіршими умовами. Натомість є й апартаменти, добова оренда яких у рази дорожча зазначених вище цін. Там пропонують «люксові» умови, а часто – ще й харчування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині автівка поліції злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 16:20
У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні
Сьогодні, 16:06
Медіа