У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні

У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні
Цьогоріч відпочинок на Світязі дещо відрізнятиметься від попередніх сезонів. Окрім очікуваного підняття цін, на Шацьких озерах вочевидь буде не так гамірно. Все ж люди прагнуть перезавантаження, а воно у надскладний час – швидше необхідність, аніж забаганка.

Є попит, тож є і пропозиція. Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує на ці вихідні достатньо позицій на Світязі. Про найбюджетніші з них – у нашій підбірці.

Приватна садиба «Твій кут»

Тут до послуг гостей – дитячий ігровий майданчик, тераса, бар і безкоштовна приватна автостоянка. В околицях можна зайнятися різними видами активного відпочинку, зокрема снорклінгом, риболовлею та пішим туризмом.

Бюджетний двомісний номер з телевізором обійдеться у 650 гривень за ніч.

У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні


«Світязький хуторок»

Помешкання має декілька номерів та окремий будинок із двома спальнями. З-поміж його зручностей – сад, тераса, безкоштовний Wi-Fi, сімейні номери, дитячий ігровий майданчик і тераса. В усіх номерах є шафа для одягу, письмовий стіл і телевізор. В околицях можна зайнятися пішим туризмом. Також гостям пропонують оренду велосипедів.

За ніч у класичному тримісному номері доведеться заплатити 423 гривні, за двомісний номер з балконом – 495 гривень.

У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні


«Білий птах»

Тут пропонують не лише безкоштовний Wi-Fi, а й паркінг. Обіцяють навіть звукоізоляцію у помешканні. У номерах є також туалетно-косметичні засоби та фен. І, звісно, все необхідне для приготування обіду: посуд, мікрохвильовка, холодильник, чайник і кавоварка.

Ціни за ніч оренди стартують від 500 гривень.

У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні


«Лукі»

На території будинку для відпочинку – облаштовані сад та парковка. До послуг гостей – балкон, тераса, обладнані кухня та ванна кімната.

За ніч для двох осіб доведеться заплатити 600 гривень.

У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні


«Pulemchanka»

Помешкання із власним пляжем розташоване у селі Пулемець. До послуг гостей – тераса, набір для барбекю та дитячий майданчик. Зауважують, що стійка реєстрації працює цілодобово. Окрім того, гостям пропонують послуги трансферу. Додають, що в околицях можна зайнятися пішим туризмом і велоспортом, а також порибалити.

Сімейний номер з терасою (для трьох осіб) вартує 600 гривень.

У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні


Зауважимо, що на деяких інтернет-ресурсах можна знайти і дешевші варіанти житла. Утім - зі значно гіршими умовами. Натомість є й апартаменти, добова оренда яких у рази дорожча зазначених вище цін. Там пропонують «люксові» умови, а часто – ще й харчування.

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Теги: Світязь, житло на Світязі, оренда
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