На Волині автівка поліції злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Вчора, 15 червня, сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля біля села Малі Голоби Камінь-Каширського району.
Про це повідомляють Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Згідно з попередньою інформацією, патрульні Камінь-Каширського РВ Національної поліції у Волинській області не впорались з керуванням службового авто та з‘їхали у кювет.
ДТП сталася близько 5:00.
Як повідомили у коментарі у секторі комунікації Нацполіції на Волині, наряд групи реагування патрульної поліції направлявся на виклик. Транспортний засіб злетів у кювет. Ніхто із співробітників поліції не постраждав. Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.
На водія поліцейського склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
Окрім цього, за цим фактом нині триває службове розслідування.
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Про це повідомляють Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Згідно з попередньою інформацією, патрульні Камінь-Каширського РВ Національної поліції у Волинській області не впорались з керуванням службового авто та з‘їхали у кювет.
ДТП сталася близько 5:00.
Як повідомили у коментарі у секторі комунікації Нацполіції на Волині, наряд групи реагування патрульної поліції направлявся на виклик. Транспортний засіб злетів у кювет. Ніхто із співробітників поліції не постраждав. Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.
На водія поліцейського склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.
Окрім цього, за цим фактом нині триває службове розслідування.
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