На Волині автівка поліції злетіла у кювет. ФОТО

На Волині автівка поліції злетіла у кювет. ФОТО
Вчора, 15 червня, сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля біля села Малі Голоби Камінь-Каширського району.

Про це повідомляють Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

Згідно з попередньою інформацією, патрульні Камінь-Каширського РВ Національної поліції у Волинській області не впорались з керуванням службового авто та з‘їхали у кювет.

ДТП сталася близько 5:00.

Як повідомили у коментарі у секторі комунікації Нацполіції на Волині, наряд групи реагування патрульної поліції направлявся на виклик. Транспортний засіб злетів у кювет. Ніхто із співробітників поліції не постраждав. Автомобіль зазнав незначних механічних пошкоджень.

На водія поліцейського склали адміністративний протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Мова йде про порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Окрім цього, за цим фактом нині триває службове розслідування.

На Волині автівка поліції злетіла у кювет. ФОТО
На Волині автівка поліції злетіла у кювет. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 16:35
Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі
Сьогодні, 16:28
На Волині автівка поліції злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 16:20
Росія залучила до війни проти України близько 330 тисяч осіб, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 16:15
У скільки обійдеться житло на Світязі у найближчі вихідні
Сьогодні, 16:06
Схожі новини
На Волині поліція встановлює особи двох водіїв, причетних до скоєння ДТП На Волині поліція встановлює особи двох водіїв, причетних до скоєння ДТП
10 червень, 15:32
На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє неповнолітніх дівчат На Волині – ДТП з мотоциклістами: травмувалися двоє неповнолітніх дівчат
11 травень, 10:01
На Волині автомобіль в`їхав у припаркований легковик: внаслідок удару авто збило чоловіка На Волині автомобіль в`їхав у припаркований легковик: внаслідок удару авто збило чоловіка
07 травень, 13:25
На Волині – ДТП: травмувалися троє людей На Волині – ДТП: травмувалися троє людей
08 квітень, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На кордоні з Білоруссю обстановка не змінилася, – ДПСУ
Сьогодні, 16:50
 0
На Волині у ДТП постраждав 23-річний мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 16:38
 0
Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 16:35
 0
Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі
Сьогодні, 16:28
 0
На Волині автівка поліції злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8