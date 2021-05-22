Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО

Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО
Сьогодні, 16 червня, Луцька громада віддала шану ще двом військовослужбовцям, що загинули у боях із російськими загарбниками.

Про це повідомляє пресслужба Луцькради.

Відспівали воїнів у кафедральному соборі Святої Трійці. До молитви за упокій душ спочилих разом із родиною, небайдужими та армійцями, доєдналися Луцький міський голова Ігор Поліщук, його заступник Ірина Чебелюк, представники влади області, окремі депутати міської ради.
Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО

Чин похорону очолив декан протоієрей Микола Нецькар.

У скорботному слові о. Микола зазначив, що людина може багато чого досягти в своєму житті.

«Господь дає нам розум. Тож найбільшим досягненням є любов і народження дітей. Виховання дітей залежить від батьківського піклування. А цих захисників – Артема і Руслана – батьки виховали патріотами. Зараз ми їх відспівуємо, і по-особливому слухаємо піснеспіви «Плачу і ридаю…». Панотець подякував родинам за виховання синів і закликав гуртуватися навколо нашої держави, щоб швидше перемогти зло», - каже отець.
Луцьк попрощався з двома Героями. ФОТО

Артем Асматов 11 березня 2022 року був призваний на військову службу по мобілізації. Загинув 8 червня у районі населеного пункту Васюківка Донецької області під час виконання бойового завдання.

Руслан Лещенко був призваний на військову службу по мобілізації 4 березня 2022 року до складу військової частини А1008. Загинув 14 червня в Бахмутському районі Донецької області.

Опісля панахиди тіла військовослужбовців прощальною ходою пронесли Театральним майданом нашого міста. Лучани, стоячи на колінах, вшанували загиблих.

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Теги: Луцьк, похорон, військові, загиблі
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