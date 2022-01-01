Стало зле за кермом: у Луцьку водій маршрутки в`їхав у припарковані автомобілі

Сьогодні, 16 червня, на одному із найбільших проспектів Луцька трапилася ДТП, в якій водію транспортного засобу раптово стало зле.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.Патрульні встановили, що водій БАЗ після втрати свідомості здійснив зіткнення з припаркованими автомобілями Seat та Volkswagen.В автопригоді, на щастя, ніхто не травмувався. А от шофера шпиталізували в лікарню для обстеження."Закликаємо кожного водія мати в транспортному засобі воду та укомплектовану аптечку! Не сідайте за кермо, коли маєте погане самопочуття", - наголошують у патрульній поліції.