На Волині у ДТП постраждав 23-річний мотоцикліст. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Учора, 15 червня, на автодорозі у селищі Цумань 19-річний житель Рівненської області, виконуючи маневр обгону на автомобілі Ford Focus, зіткнувся із мотоциклом Lifan, за кермом якого перебував 23-річний житель Луцького району.



Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



Слідство, за фактом автопригоди, триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ківерцівщині внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 15 червня, на автодорозі у селищі Цумань 19-річний житель Рівненської області, виконуючи маневр обгону на автомобілі Ford Focus, зіткнувся із мотоциклом Lifan, за кермом якого перебував 23-річний житель Луцького району.Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.Слідство, за фактом автопригоди, триває.

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