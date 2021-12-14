На Волині у ДТП постраждав 23-річний мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 16:38
На Ківерцівщині внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 15 червня, на автодорозі у селищі Цумань 19-річний житель Рівненської області, виконуючи маневр обгону на автомобілі Ford Focus, зіткнувся із мотоциклом Lifan, за кермом якого перебував 23-річний житель Луцького району.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідство, за фактом автопригоди, триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 15 червня, на автодорозі у селищі Цумань 19-річний житель Рівненської області, виконуючи маневр обгону на автомобілі Ford Focus, зіткнувся із мотоциклом Lifan, за кермом якого перебував 23-річний житель Луцького району.
Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Слідство, за фактом автопригоди, триває.
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