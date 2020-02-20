На кордоні з Білоруссю обстановка не змінилася, – ДПСУ

На кордоні з Білоруссю обстановка не змінилася, – ДПСУ
Білорусь активно використовує системи РЕБ (радіоелектронної боротьби) на кордоні з Україною. Проте прикордонники не фіксують ніяких змін в оперативній ситуації.

Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив Леонід Баран, директор департаменту охорони державного кордону, інформують у МВС.

«На кордоні з Білоруссю прикордонники не фіксують ніяких змін в оперативній ситуації. Прикордонні підрозділи РБ продовжують у штатному режимі нести службу на кордоні з Україною. Орієнтовно, це близько сім батальйонів. А також залучені підрозділи внутрішніх військ. В прикордонних районах Білорусії активно проводяться заходи інженерного облаштування, а також фіксується потужне використання засобів радіоелектронної боротьби», - розповів він.

Суттєвих змін на Молдовському напрямку в сегменті Придністров’я суттєвих змін також нема.

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Теги: Білорусь, кордон, обстановка, прикордонники
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