На кордоні з Білоруссю обстановка не змінилася, – ДПСУ
Сьогодні, 16:50
Білорусь активно використовує системи РЕБ (радіоелектронної боротьби) на кордоні з Україною. Проте прикордонники не фіксують ніяких змін в оперативній ситуації.
Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив Леонід Баран, директор департаменту охорони державного кордону, інформують у МВС.
«На кордоні з Білоруссю прикордонники не фіксують ніяких змін в оперативній ситуації. Прикордонні підрозділи РБ продовжують у штатному режимі нести службу на кордоні з Україною. Орієнтовно, це близько сім батальйонів. А також залучені підрозділи внутрішніх військ. В прикордонних районах Білорусії активно проводяться заходи інженерного облаштування, а також фіксується потужне використання засобів радіоелектронної боротьби», - розповів він.
Суттєвих змін на Молдовському напрямку в сегменті Придністров’я суттєвих змін також нема.
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Про це в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив Леонід Баран, директор департаменту охорони державного кордону, інформують у МВС.
«На кордоні з Білоруссю прикордонники не фіксують ніяких змін в оперативній ситуації. Прикордонні підрозділи РБ продовжують у штатному режимі нести службу на кордоні з Україною. Орієнтовно, це близько сім батальйонів. А також залучені підрозділи внутрішніх військ. В прикордонних районах Білорусії активно проводяться заходи інженерного облаштування, а також фіксується потужне використання засобів радіоелектронної боротьби», - розповів він.
Суттєвих змін на Молдовському напрямку в сегменті Придністров’я суттєвих змін також нема.
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