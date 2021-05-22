Арахамія розповів, скільки українських військових гинуть щодня на війні

Арахамія розповів, скільки українських військових гинуть щодня на війні
Голова української переговорної групи з росіянами, нардеп Давид Арахамія заявляє, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на видання "Axios".

Під час поїздки до Вашингтону Арахамія сказав, що втрати вбитими українських військових становлять у середньому від 200 до 500 чоловік, не кажучи про значну кількість поранених.

Він додав, що в Україні мобілізовано 1 млн чоловік і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.

"В нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя", - сказав Арахамія.

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Теги: Арахамія, загиблі, військові, ЗСУ
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