Арахамія розповів, скільки українських військових гинуть щодня на війні

Давид Арахамія заявляє, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.



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Під час поїздки до Вашингтону Арахамія сказав, що втрати вбитими українських військових становлять у середньому від 200 до 500 чоловік, не кажучи про значну кількість поранених.



Він додав, що в Україні мобілізовано 1 млн чоловік і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії.



"В нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя", - сказав Арахамія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова української переговорної групи з росіянами, нардепзаявляє, що у зіткненнях з російськими військами щоденно гинуть та отримують поранення до тисячі українських захисників.Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на видання "Axios".Під час поїздки до Вашингтону Арахамія сказав, що втрати вбитими українських військових становлять у середньому від 200 до 500 чоловік, не кажучи про значну кількість поранених.Він додав, що в Україні мобілізовано 1 млн чоловік і є можливість збільшити чисельність армії ще на 2 млн, щоб продовжити боротьбу проти агресії Росії."В нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя", - сказав Арахамія.

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