ЗСУ знищили вже 33 800 окупантів: найбільші втрати – на Запорізькому напрямку
Сьогодні, 11:15
З 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.
Про це повідомляють в Генеральному штабі України.
Втрати Росії:
бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.
артилерійських систем – 749 (+4) од.
РСЗВ – 238 (+3) од.
засобів ППО – 98 (+0) од.
літаків – 216 (+0) од.
гелікоптерів – 181 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)
крилатих ракет – 130 (+0)
кораблів/катерів – 14 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.
спеціальна техніка – 55 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.
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Про це повідомляють в Генеральному штабі України.
Втрати Росії:
бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.
артилерійських систем – 749 (+4) од.
РСЗВ – 238 (+3) од.
засобів ППО – 98 (+0) од.
літаків – 216 (+0) од.
гелікоптерів – 181 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)
крилатих ракет – 130 (+0)
кораблів/катерів – 14 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.
спеціальна техніка – 55 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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