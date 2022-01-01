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ЗСУ знищили вже 33 800 окупантів: найбільші втрати – на Запорізькому напрямку

З 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.

Про це повідомляють в Генеральному штабі України.

Втрати Росії:

бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.
артилерійських систем – 749 (+4) од.
РСЗВ – 238 (+3) од.
засобів ППО – 98 (+0) од.
літаків – 216 (+0) од.
гелікоптерів – 181 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)
крилатих ракет – 130 (+0)
кораблів/катерів – 14 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.
спеціальна техніка – 55 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.

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Теги: Росія, Україна, війна
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