ЗСУ знищили вже 33 800 окупантів: найбільші втрати – на Запорізькому напрямку





Про це



Втрати Росії:



бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.

артилерійських систем – 749 (+4) од.

РСЗВ – 238 (+3) од.

засобів ППО – 98 (+0) од.

літаків – 216 (+0) од.

гелікоптерів – 181 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)

крилатих ракет – 130 (+0)

кораблів/катерів – 14 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.

спеціальна техніка – 55 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого по 20 червня Росія втратила у війні проти українців орієнтовно 33 800 осіб і 1477 танків.Про це повідомляють в Генеральному штабі України.бойових броньованих машин – 3588 (+11) од.артилерійських систем – 749 (+4) од.РСЗВ – 238 (+3) од.засобів ППО – 98 (+0) од.літаків – 216 (+0) од.гелікоптерів – 181 (+0) од.БПЛА оперативно-тактичного рівня – 601 (+3)крилатих ракет – 130 (+0)кораблів/катерів – 14 (+0) од.автомобільної техніки та автоцистерн – 2527 (+4) од.спеціальна техніка – 55 (+0)."Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках", – зазначили в Генштабі.

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