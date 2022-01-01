Циклон з Білорусі принесе в Україну похолодання





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На початку третьої декади червня погодні умови на території нашої країни очікуються нестійкими. У понеділок та вівторок, 20-21 червня, із Західної Європи до нас переміститься спекотна повітряна маса, за рахунок чого по всій країні стовпчики термометрів в денні години перевищать 30-градусну позначку. Проте, високі температурні показники протримаються лише кілька днів.



На фоні такої хвилі тепла активізується циклонічна діяльність у районі Білорусі.



З середини тижня малорухомий та досить глибокий циклон із північного заходу призведе до суттєвого зниження температури практично у всіх областях України. Похолодання буде супроводжуватися періодичними дощами, місцями у супроводі гроз.



Таким чином, у вівторок та середу очікуються температурні гойдалки та перепади атмосферного тиску, що може негативно позначитися на здоров'ї метеозалежних людей. Тож будьте уважними і стежте за нашими прогнозами.



У вівторок, 21 червня, вночі у західних областях, вдень у центральних та північних регіонах пройде короткочасний дощ у супроводі грози. На решті країни буде сухо. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, у північних, центральних та західних областях пориви та шквали до 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15…+20 °С, вдень у західних областях +18…+23 °С, на решті країни +29…+34 °С.



У середу, 22 червня, похолодання пошириться на більшу частину України. Дощі пройдуть у північних, центральних та східних областях. Вітер очікується переважно західного / північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с, у західних, центральних та південних областях пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+17 °С, на крайньому сході до +21 °С; вдень стовпчики термометрів покажуть +20…+25 °С, у північних та центральних областях не більше +15…+20 °С.



У четвер, 23 червня, дощова та прохолодна погода очікується у Лівобережній частині України. В інших областях буде сухо та помірно тепло. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, у центральних та південних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 °С, вдень повітря прогріється до +21...+26 °С, у північних та східних областях +18...+23 °С.



У п'ятницю, 24 червня, дощі збережуться на Сумщині, у східних областях та у Приазов'ї. В решті регіонів України буде сухо. Вітер північний, північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С, на Закарпатті до +29 °С. У північних, центральних та частково південних областях +16…+21 °С.



На вихідні, 25 – 26 червня, невеликі дощі пройдуть у північних, східних та центральних областях. Температура повітря підвищиться на 2 – 4 °С, але найнижчі показники збережуться на Лівобережжі України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом найближчого тижня на українців чекає нестійка погода з температурними гойдалками, коливаннями атмосферного тиску та поривчастим вітром.Про це повідомляє Meteoprog На початку третьої декади червня погодні умови на території нашої країни очікуються нестійкими. У понеділок та вівторок, 20-21 червня, із Західної Європи до нас переміститься спекотна повітряна маса, за рахунок чого по всій країні стовпчики термометрів в денні години перевищать 30-градусну позначку. Проте, високі температурні показники протримаються лише кілька днів.На фоні такої хвилі тепла активізується циклонічна діяльність у районі Білорусі.З середини тижня малорухомий та досить глибокий циклон із північного заходу призведе до суттєвого зниження температури практично у всіх областях України. Похолодання буде супроводжуватися періодичними дощами, місцями у супроводі гроз.Таким чином, у вівторок та середу очікуються температурні гойдалки та перепади атмосферного тиску, що може негативно позначитися на здоров'ї метеозалежних людей. Тож будьте уважними і стежте за нашими прогнозами.У вівторок, 21 червня, вночі у західних областях, вдень у центральних та північних регіонах пройде короткочасний дощ у супроводі грози. На решті країни буде сухо. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с, у північних, центральних та західних областях пориви та шквали до 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +15…+20 °С, вдень у західних областях +18…+23 °С, на решті країни +29…+34 °С.У середу, 22 червня, похолодання пошириться на більшу частину України. Дощі пройдуть у північних, центральних та східних областях. Вітер очікується переважно західного / північно-західного напрямку, 7 – 12 м/с, у західних, центральних та південних областях пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +12…+17 °С, на крайньому сході до +21 °С; вдень стовпчики термометрів покажуть +20…+25 °С, у північних та центральних областях не більше +15…+20 °С.У четвер, 23 червня, дощова та прохолодна погода очікується у Лівобережній частині України. В інших областях буде сухо та помірно тепло. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, у центральних та південних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме +11...+16 °С, вдень повітря прогріється до +21...+26 °С, у північних та східних областях +18...+23 °С.У п'ятницю, 24 червня, дощі збережуться на Сумщині, у східних областях та у Приазов'ї. В решті регіонів України буде сухо. Вітер північний, північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С, на Закарпатті до +29 °С. У північних, центральних та частково південних областях +16…+21 °С.На вихідні, 25 – 26 червня, невеликі дощі пройдуть у північних, східних та центральних областях. Температура повітря підвищиться на 2 – 4 °С, але найнижчі показники збережуться на Лівобережжі України.

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