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ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька, – Гайдай

ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька, – Гайдай
Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Росіяни посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки

Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру.

Орки продовжують використовувати «повзучу» тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї.

«Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

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Теги: Росія, Україна, війна
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