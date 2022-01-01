ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



Росіяни посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки



Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру.



Орки продовжують використовувати «повзучу» тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї.



«Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька.Про це повідомив голова Луганської ОВАРосіяни посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість технікиБої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру.Орки продовжують використовувати «повзучу» тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї.«Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.

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