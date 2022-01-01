ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька, – Гайдай
Сьогодні, 10:34
Втрачено контроль над Метьолкіним поблизу Сєвєродонецька.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки
Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру.
Орки продовжують використовувати «повзучу» тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї.
«Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Росіяни посилили артилерійські та авіаційні обстріли. Потужно гатять по Сєвєродонецькій промзоні та околицях міста. Те саме в районах Тошківки та Устинівки, бо орки хочуть здійснити там прорив, і задля цього стягнули туди велику кількість техніки
Бої точаться в багатьох селищах навколо Сєвєродонецька та Лисичанська. На жаль, зараз ми не контролюємо Метьолкіне поблизу обласного центру.
Орки продовжують використовувати «повзучу» тактику - Луганщину винищують з усієї можливою зброї.
«Тиха» евакуація триває з Лисичанська силами працівників військових адміністрацій, поліцейських, рятувальників та волонтерів. З населених пунктів, де тривають активні бойові дії, людей вивозять військові на броньованій техніці.
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