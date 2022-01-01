Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Путін, – СБУ
Сьогодні, 10:00
Дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто президент РФ Володимир Путін.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Тож крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються. Й загарбники дуже тому радіють.
Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.
«То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…» – розповідає загарбник у розмові з дружиною.
Окупант заздрить старшині, який «телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!».
Тож склав і собі «бізнес-план», хоча має дещо скромніші апетити. Для початку хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на «спецоперацію» їм доводиться купувати самим.
«Я сижу в этих (намародерених: прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…» – захоплюється загарбник.
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Про це повідомила пресслужба СБУ.
Тож крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються. Й загарбники дуже тому радіють.
Про це йдеться у новому перехопленні СБУ.
«То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…» – розповідає загарбник у розмові з дружиною.
Окупант заздрить старшині, який «телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!».
Тож склав і собі «бізнес-план», хоча має дещо скромніші апетити. Для початку хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на «спецоперацію» їм доводиться купувати самим.
«Я сижу в этих (намародерених: прим.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…» – захоплюється загарбник.
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