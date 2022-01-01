Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу

Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу
19 червня о 10:25 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у підвалі приватного житлового будинку у Луцьку на вулиці Рівненській перебуває жінка похилого віку, яка потребує допомоги.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Спускаючись у підвал, вона послизнулася, впала й не могла самотужки звідти вийти.

На місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ й групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Начальник варти 1 ДПРЧ Сергій Ярмолюк та пожежний Олексій Жиліч спустилися у підвал, підійняли потерпілу й передали її колегам, які перебували назовні. Рятувальники поклали жінку на ноші й перенесли до карети медиків, які госпіталізували жінку до лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, рятувальники, жінка, підвал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу
Сьогодні, 09:36
Над Одесою українські військові збили крилату ракету, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:25
«З деякими з них є зв’язок, вони – живі», – Єрмак про полонених з «Азовсталі»
Сьогодні, 09:17
Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
Як влітку вберегтися від ботулізму: поради
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
Відоме ім'я лучанки, яка публічно підтримувала Росію і Путіна Відоме ім'я лучанки, яка публічно підтримувала Росію і Путіна
17 червень, 15:20
Лучанка виправдовувала дії Росії і публічно захоплювалася Путіним Лучанка виправдовувала дії Росії і публічно захоплювалася Путіним
17 червень, 14:45
У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО У Луцьку встановлюють особу жінку, яку підозрюють у крадіжках. ФОТО
03 червень, 11:29
На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла самостійно вийти з квартири На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла самостійно вийти з квартири
11 січень, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу
Сьогодні, 09:36
 0
Над Одесою українські військові збили крилату ракету, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:25
 0
«З деякими з них є зв’язок, вони – живі», – Єрмак про полонених з «Азовсталі»
Сьогодні, 09:17
 0
Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
 0
Як влітку вберегтися від ботулізму: поради
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8