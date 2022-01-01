Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу

19 червня о 10:25 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у підвалі приватного житлового будинку у Луцьку на вулиці Рівненській перебуває жінка похилого віку, яка потребує допомоги.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Спускаючись у підвал, вона послизнулася, впала й не могла самотужки звідти вийти.На місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ й групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Начальник варти 1 ДПРЧта пожежнийспустилися у підвал, підійняли потерпілу й передали її колегам, які перебували назовні. Рятувальники поклали жінку на ноші й перенесли до карети медиків, які госпіталізували жінку до лікарні.