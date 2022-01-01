Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу
Сьогодні, 09:36
19 червня о 10:25 до Служби 101 надійшло повідомлення про те, що у підвалі приватного житлового будинку у Луцьку на вулиці Рівненській перебуває жінка похилого віку, яка потребує допомоги.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Спускаючись у підвал, вона послизнулася, впала й не могла самотужки звідти вийти.
На місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ й групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Начальник варти 1 ДПРЧ Сергій Ярмолюк та пожежний Олексій Жиліч спустилися у підвал, підійняли потерпілу й передали її колегам, які перебували назовні. Рятувальники поклали жінку на ноші й перенесли до карети медиків, які госпіталізували жінку до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Спускаючись у підвал, вона послизнулася, впала й не могла самотужки звідти вийти.
На місце події прибули рятувальники 1 ДПРЧ й групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення. Начальник варти 1 ДПРЧ Сергій Ярмолюк та пожежний Олексій Жиліч спустилися у підвал, підійняли потерпілу й передали її колегам, які перебували назовні. Рятувальники поклали жінку на ноші й перенесли до карети медиків, які госпіталізували жінку до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу
Сьогодні, 09:36
Як влітку вберегтися від ботулізму: поради
Сьогодні, 08:00
Медіа