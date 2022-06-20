«З деякими з них є зв’язок, вони – живі», – Єрмак про полонених з «Азовсталі»





Про це в інтерв’ю Андрій Єрмак.



“Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України”, - зазначив Єрмак.



При цьому він додав, що процес перемовин щодо обміну складний, деталі має повідомляти пресцентр, створений при центрі ГУР щодо полонених.



“Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу”, - заявив голова ОП.



За словами Єрмака, завданням ГУР на першому етапі було збереження життя бійців, і “це завдання ГУР виконало”.



“Сьогодні вони займаються другим етапом – їх (“азовців”, - ред.) поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. …Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що, якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там (на «Азовсталі», – LB.ua), і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни”, - зазначив Єрмак і закликав дочекатися результатів перемовин щодо обміну.



Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Взяті в російський полон захисники “Азовсталі” живі, але в яких умовах їх утримують, наразі невідомо.Про це в інтерв’ю LB.ua розповів голова Офісу президента“Знаємо, що вони живі. Що стосується умов, це питання теж відстежується. Сказати чітко, в яких вони умовах, ми наразі не можемо. Але ми точно знаємо, що вони живі. ГУР постійно тримає це на контролі, з деякими з них є зв’язок, і процес щодо їх звільнення не зупиняється ні на годину. Я дуже сподіваюсь, що наразі він ввійде в свою активну фазу, і ми почнемо повертати наших героїв до України”, - зазначив Єрмак.При цьому він додав, що процес перемовин щодо обміну складний, деталі має повідомляти пресцентр, створений при центрі ГУР щодо полонених.“Оскільки перемовини і консультації ще тривають, кожна деталь має значення, процес дуже непростий. Я б не хотів своїми словами і інформацією якось нашкодити цьому процесу”, - заявив голова ОП.За словами Єрмака, завданням ГУР на першому етапі було збереження життя бійців, і “це завдання ГУР виконало”.“Сьогодні вони займаються другим етапом – їх (“азовців”, - ред.) поверненням. І всі деталі, я думаю, вони зможуть чітко розповісти. …Позиція глави держави не змінилася. Він сказав, що, якщо з цими людьми щось станеться, про будь-які перемовини можна буде забути. Він про це говорив, коли вони були там (на «Азовсталі», – LB.ua), і продовжує займати цю позицію, поки вони не повернулися до нашої країни”, - зазначив Єрмак і закликав дочекатися результатів перемовин щодо обміну.Нагадаємо, за словами президента, у російському полоні після наказу верховного головнокомандувача припинити оборону Маріуполя та зберегти життя бійців перебувають понад 2,5 тисячі “азовців”. Про умови їх утримання наразі нічого невідомо.

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