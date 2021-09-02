Як влітку вберегтися від ботулізму: поради





Про це



Серед причин, що викликали захворювання, спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб називають вживання смаженої та в'яленої річкової риби власного приготування чи невідомого виробництва, домашніх консервів.



Нагадуємо, ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Влітку, коли температура повітря підвищується, слід бути уважними до умов зберігання та приготування їжі. Тому, щоб вберегтися від ботулізму, слід уникати споживання наступних продуктів, якщо сумніваєтесь у їхній якості та умовах зберігання/транспортування:



- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

- м'ясних та грибних консервів;

- консервів домашнього виробництва.



Симптоми ботулізму:



- порушення близького зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;

- сильно виражена сухість у роті;

- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);

- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;

- запаморочення;

- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);

- ураження м’язів шиї та кінцівок.



Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, без різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. Надалі з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі.



Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку тижня в різних областях України – Волинській , Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Херсонській та Київській – госпіталізовано шестеро людей з попереднім діагнозом «ботулізм».Про це інформує Центр громадського здоров'я.Серед причин, що викликали захворювання, спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб називають вживання смаженої та в'яленої річкової риби власного приготування чи невідомого виробництва, домашніх консервів.Нагадуємо, ботулізм – це харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків. Влітку, коли температура повітря підвищується, слід бути уважними до умов зберігання та приготування їжі. Тому, щоб вберегтися від ботулізму, слід уникати споживання наступних продуктів, якщо сумніваєтесь у їхній якості та умовах зберігання/транспортування:- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;- м'ясних та грибних консервів;- консервів домашнього виробництва.- порушення близького зору – ви не можете читати текст, але добре бачите предмети;- сильно виражена сухість у роті;- важко говорити (голос стає тихим, гугнявим або пропадає);- підвищена стомлюваність, м’язова слабкість;- запаморочення;- короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, послаблення випорожнень), а потім – стадія парезу кишківника (здуття живота, закреп);- ураження м’язів шиї та кінцівок.Симптоми ботулізму найчастіше з'являються поступово, без різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби. Надалі з'являється порушення зору – одна з найперших ознак ботулізму. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» у горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі.Неврологічна симптоматика триває кілька днів і супроводжується загальнотоксичним синдромом – хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла. У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

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