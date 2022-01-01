Telegram представив платну преміум-підписку





Про це повідомляє



Після оформлення підписки Telegram практично всі ліміти в додатку збільшуються вдвічі.



Так, у разі її придбання у користувачів будуть наступні можливості:



- Завантаження в додаток файлів об'ємом до 4 ГБ

- Прискорене завантаження

- Подвоєння всіх лімітів, серед яких: кількість підписок на канали, кількість створених папок і чатів, кількість закріплених чатів і збережених обраних наліпок.

- Розпізнавання голосових повідомлень текстом

- Унікальні наліпки з повноекранними анімаціями

- Ексклюзивні реакції на повідомлення

- Розширені можливості управління чатами

- Постійно активні відеоаватари

- Значок Premium-передплатника

- Нові іконки програми для головного екрану

- Відключення реклами в паблік.



У компанії при цьому заявили, що всі наявні функції залишаються безплатними для всіх.



"Більш того, навіть ті, у кого немає Telegram Premium, зможуть отримати деякі переваги, доступні власникам підписки. Наприклад, всі користувачі можуть завантажувати дуже великі файли і переглядати наліпки, відправлені передплатниками, а також приєднуватися до раніше доданих ексклюзивних реакцій на повідомлення, збільшуючи лічильник поруч з ними", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Telegram випустив чергове оновлення і представив платну преміумпідписку, вартість якої становитиме близько 8 доларів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог компанії.Після оформлення підписки Telegram практично всі ліміти в додатку збільшуються вдвічі.Так, у разі її придбання у користувачів будуть наступні можливості:- Завантаження в додаток файлів об'ємом до 4 ГБ- Прискорене завантаження- Подвоєння всіх лімітів, серед яких: кількість підписок на канали, кількість створених папок і чатів, кількість закріплених чатів і збережених обраних наліпок.- Розпізнавання голосових повідомлень текстом- Унікальні наліпки з повноекранними анімаціями- Ексклюзивні реакції на повідомлення- Розширені можливості управління чатами- Постійно активні відеоаватари- Значок Premium-передплатника- Нові іконки програми для головного екрану- Відключення реклами в паблік.У компанії при цьому заявили, що всі наявні функції залишаються безплатними для всіх."Більш того, навіть ті, у кого немає Telegram Premium, зможуть отримати деякі переваги, доступні власникам підписки. Наприклад, всі користувачі можуть завантажувати дуже великі файли і переглядати наліпки, відправлені передплатниками, а також приєднуватися до раніше доданих ексклюзивних реакцій на повідомлення, збільшуючи лічильник поруч з ними", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію