Російські окупанти відкрили мінометний вогонь по Сумах
Сьогодні, 03:33
Після обіду вдень 19 червня росіяни з мінометів обстріляли місто Суми.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 "прильотів" по території громади, 3 з яких по території самого міста. За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні посадовця.
Також, за його словами, під ворожими обстрілами була Середино-Будська громада. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 "прильотів" по території громади, 3 з яких по території самого міста. За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні посадовця.
Також, за його словами, під ворожими обстрілами була Середино-Будська громада. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російські окупанти відкрили мінометний вогонь по Сумах
Сьогодні, 03:33
Росія вбила за добу двох жителів Донеччини
Сьогодні, 02:36
Харків атакували ракетами
Сьогодні, 01:36
У Львові горить храм УПЦ
Сьогодні, 00:33
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа