Російські окупанти відкрили мінометний вогонь по Сумах





Про це Дмитро Живицький.



"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 "прильотів" по території громади, 3 з яких по території самого міста. За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні посадовця.



Також, за його словами, під ворожими обстрілами була Середино-Будська громада. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після обіду вдень 19 червня росіяни з мінометів обстріляли місто Суми.Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації"Пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь, 10 "прильотів" по території громади, 3 з яких по території самого міста. За попередніми даними, жертв немає, інформація про руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні посадовця.Також, за його словами, під ворожими обстрілами була Середино-Будська громада. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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