Росія вбила за добу двох жителів Донеччини

Росія вбила за добу двох жителів Донеччини
Через ворожі обстріли на Донеччині загинули дві особи, ще 12 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення”, — зазначив він.

Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теги: Донеччина, загинули, жителі, Росія
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