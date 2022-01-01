Росія вбила за добу двох жителів Донеччини
Сьогодні, 02:36
Через ворожі обстріли на Донеччині загинули дві особи, ще 12 людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення”, — зазначив він.
Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
“За 19 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Максимільянівці та Зайцевому. Ще 12 людей одержали поранення”, — зазначив він.
Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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