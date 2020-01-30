У Львові горить храм УПЦ

У Львові горить храм УПЦ
У Львові в самовільно облаштованому храмі святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на Сихові виникла пожежа.

Про це пише Zaxid.net.

Пожежа у деревʼяному храмі на просп. Червоної Калини, 89 виникла пізно ввечері в неділю, 19 червня. Полумʼя спалахнуло на вході в храм.

У прес-службі ДСНС Львівщини повідомили, що повідомлення про пожежу в храмі до рятувальників надійшло о 22:45. Локалізувати її вдалось о 23:19. Наразі рятувальники розбирають дах та поливають конструкції. Загорання виникло під шаром покрівельного матеріалу, сама покрівля не прогоріла.
У Львові горить храм УПЦ

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Теги: Львів, пожежа, храм
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