У Львові горить храм УПЦ
Сьогодні, 00:33
У Львові в самовільно облаштованому храмі святого рівноапостольного князя Володимира Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на Сихові виникла пожежа.
Про це пише Zaxid.net.
Пожежа у деревʼяному храмі на просп. Червоної Калини, 89 виникла пізно ввечері в неділю, 19 червня. Полумʼя спалахнуло на вході в храм.
У прес-службі ДСНС Львівщини повідомили, що повідомлення про пожежу в храмі до рятувальників надійшло о 22:45. Локалізувати її вдалось о 23:19. Наразі рятувальники розбирають дах та поливають конструкції. Загорання виникло під шаром покрівельного матеріалу, сама покрівля не прогоріла.
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Про це пише Zaxid.net.
Пожежа у деревʼяному храмі на просп. Червоної Калини, 89 виникла пізно ввечері в неділю, 19 червня. Полумʼя спалахнуло на вході в храм.
У прес-службі ДСНС Львівщини повідомили, що повідомлення про пожежу в храмі до рятувальників надійшло о 22:45. Локалізувати її вдалось о 23:19. Наразі рятувальники розбирають дах та поливають конструкції. Загорання виникло під шаром покрівельного матеріалу, сама покрівля не прогоріла.
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