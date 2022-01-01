20 червня на Волині: гортаючи календар

20 червня на Волині: гортаючи календар
20 червня відзначають Всесвітній день біженців.

Сьогодні відзначає громадський активіст та журналіст Дмитро Безвербний. Також особисте свято цього дня у поета Віталія Ткачука.

За православним календарем іменини відзначають Антоній, Іван, Марія, Степан і Тарас. Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.

20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

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Теги: День народження, Луцьк
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