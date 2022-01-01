Міністр розповів, коли в Україні вирішать проблему дефіциту пального

Міністр інфраструктуризаявив, що проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені.Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.За словами Кубракова, ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.«Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів», – заявив міністр.Кубраков сподівається, що ситуація з пальним стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.