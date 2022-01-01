Міністр розповів, коли в Україні вирішать проблему дефіциту пального
Сьогодні, 22:27
Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що проблему дефіциту пального в Україні вирішать до осені.
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За словами Кубракова, ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.
«Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів», – заявив міністр.
Кубраков сподівається, що ситуація з пальним стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.
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Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За словами Кубракова, ліквідація нестачі палива в Україні залежить від поставок вантажівками та потягами через кордони.
«Увесь український імпорт – з ЄС. Раніше використовували лише найближчі до нас країни та порти в Польщі та Румунії, зараз імпортуємо з Бельгії, Нідерландів», – заявив міністр.
Кубраков сподівається, що ситуація з пальним стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.
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