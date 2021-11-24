Біля Луцька військовий підірвався на гранаті. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 21:45
У селі Зміїнець Луцького району на перехресті біля зупинки громадського транспорту чоловік підірвався на гранаті.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Це сталося у післяобідню пору 19 червня. Зі слів свідків, чоловік мав при собі гранату, яка випала у нього з кишені й здетонувала. Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівки.
На місці події працювали медики та поліція.
Як зазначила у коментарі речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук, підірвався військовослужбовець 1984 року народження. Унаслідок вибуху чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Увага! 18+! Відео містить сцену смерті та ненормативну лексику. Неповнолітніх та осіб із вразливою психікою просимо утриматися від перегляду!
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Це сталося у післяобідню пору 19 червня. Зі слів свідків, чоловік мав при собі гранату, яка випала у нього з кишені й здетонувала. Внаслідок вибуху йому відірвало кінцівки.
На місці події працювали медики та поліція.
Як зазначила у коментарі речниця поліції у Волинській області Ольга Бузулук, підірвався військовослужбовець 1984 року народження. Унаслідок вибуху чоловік отримав травми, несумісні з життям.
Увага! 18+! Відео містить сцену смерті та ненормативну лексику. Неповнолітніх та осіб із вразливою психікою просимо утриматися від перегляду!
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