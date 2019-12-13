Притулок для дітей у Рожищі вже відновив роботу. ВІДЕО





Про це у програмі «Актуально» на Алла Онищук.



«На жаль, такі прикрі події, як війна, зупинили далеко не всіх батьків у якихось негативних проявах поведінки. І тому сьогодні вже є 14 дітей, яких відібрано від батьків через зловживання алкоголем, неналежний догляд дітей, протиправну поведінку», – розповіла посадовиця.



За її словами, роботу притулку для дітей у Рожищі змушені були відновити, попри те, що заклад на початку березня був евакуйований.



«Соціальне неблагополуччя не зникло, а у зв’язку з війною воно, напевно, і загостриться. Нам потрібен був заклад, куди ми змогли б поміщати тих дітей, яких відбирають у сімей у зв’язку із загрозою життю і здоров’ю», – зазначила Алла Онищук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Притулок для дітей у Рожищі відновив свою роботу попри те, що на початку війни його вихованців евакуювали за кордон.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла начальниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації«На жаль, такі прикрі події, як війна, зупинили далеко не всіх батьків у якихось негативних проявах поведінки. І тому сьогодні вже є 14 дітей, яких відібрано від батьків через зловживання алкоголем, неналежний догляд дітей, протиправну поведінку», – розповіла посадовиця.За її словами, роботу притулку для дітей у Рожищі змушені були відновити, попри те, що заклад на початку березня був евакуйований.«Соціальне неблагополуччя не зникло, а у зв’язку з війною воно, напевно, і загостриться. Нам потрібен був заклад, куди ми змогли б поміщати тих дітей, яких відбирають у сімей у зв’язку із загрозою життю і здоров’ю», – зазначила Алла Онищук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію