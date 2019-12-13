Притулок для дітей у Рожищі вже відновив роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
Притулок для дітей у Рожищі відновив свою роботу попри те, що на початку війни його вихованців евакуювали за кордон.
Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла начальниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Онищук.
«На жаль, такі прикрі події, як війна, зупинили далеко не всіх батьків у якихось негативних проявах поведінки. І тому сьогодні вже є 14 дітей, яких відібрано від батьків через зловживання алкоголем, неналежний догляд дітей, протиправну поведінку», – розповіла посадовиця.
За її словами, роботу притулку для дітей у Рожищі змушені були відновити, попри те, що заклад на початку березня був евакуйований.
«Соціальне неблагополуччя не зникло, а у зв’язку з війною воно, напевно, і загостриться. Нам потрібен був заклад, куди ми змогли б поміщати тих дітей, яких відбирають у сімей у зв’язку із загрозою життю і здоров’ю», – зазначила Алла Онищук.
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Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповіла начальниця служби у справах дітей Волинської облдержадміністрації Алла Онищук.
«На жаль, такі прикрі події, як війна, зупинили далеко не всіх батьків у якихось негативних проявах поведінки. І тому сьогодні вже є 14 дітей, яких відібрано від батьків через зловживання алкоголем, неналежний догляд дітей, протиправну поведінку», – розповіла посадовиця.
За її словами, роботу притулку для дітей у Рожищі змушені були відновити, попри те, що заклад на початку березня був евакуйований.
«Соціальне неблагополуччя не зникло, а у зв’язку з війною воно, напевно, і загостриться. Нам потрібен був заклад, куди ми змогли б поміщати тих дітей, яких відбирають у сімей у зв’язку із загрозою життю і здоров’ю», – зазначила Алла Онищук.
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