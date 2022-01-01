Погода на завтра, 20 червня, у Луцьку

Погода на завтра, 20 червня, у Луцьку
Увесь день у Луцьку небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря підніметься від 18°С до 31°С.

Народний прогноз погоди: 20 червня відзначається день пам'яті священномученика Феодота (Федота) Анкірського. У народі святого Федота називали Врожайником. "Святий Федот тепло дає - жито в золото веде". Для наших пращурів погода цього дня мала велике значення: якщо вона тепла, ясна, то врожай буде хороший, зерно велике; якщо буде дощ - зерно буде погане. У минулі часи прислуховувались до лісу: перед грозою він притихає. Слідкували і за самим громом: якщо довго гримить - буде град.

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Теги: погода, Луцьк
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