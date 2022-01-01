У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО

У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО
У селищі Колки Луцького району волонтери одного з благодійних фондів передали переселенцям, яких у громаді проживає понад пів тисячі, продукти, засоби гігієни та господарчі товари від благодійників із Німеччини.

Як розповів Суспільному член правління фонду Валерій Петрович, із початку повномасштабної війни допомогу привозили для внутрішньо переміщених українців, які оселилися в Луцькій, Олицькій, Цуманській, Рожищенській і Колківській територіальних громадах.

"Людина в тих умовах, яка опинилася, має жити більш-менш цивілізовано. З харчуванням дуже допомагають місцеві, територіальна громада. А от обладнання – електроплити, пральні машини – складно купити, через що ми допомогли", – зазначив чоловік.
У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО

Переселенцям, які проживають у шкільному гуртожитку в Колках, привезли пральні машини, електроплити, холодильник та інші товари.

Ірина Гайдучик із міста Костянтинівка, що на Донеччині, на Волинь приїхала із п'ятирічною донькою і родичами. Каже: тут відчуває себе в безпеці, однак сумує за близькими.

Старший син Ірини – військовий і зараз на передовій, а чоловік залишився вдома. У Колках родині допомагають волонтери і благодійники.

"Найнеобхідніше – це олія, крупи. І дитині також. Вранці поснідати дитині доволі достатньо. І гігієни предмети нам також потрібні. Теж на них ціни зросли", – каже жінка.
У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО

Раде допомозі благодійників подружжя Зволинських зі Слов’янська, адже виїжджаючи з рідного міста взяли з собою лише документи і дитячу валізу.

"Там все необхідне, що потрібно кожній родині, тому що це все дорого зараз. Памперси, суміш – це необхідне. Те, що коштує грошей на даний час. Вдома легше, тому що своє майно", – розповіла переселенка Олена Зволинська.
У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО

У шкільному гуртожитку нині проживає харків'янка Олена Ігнатьєва, яка приїхала на Волинь із батьком і братом. З її слів, умовами та допомогою дуже задоволені.

"На Волині випадково опинилися, нам допомогли хлопці на блокпосту. Вони нас сюди привезли, доставили до воріт. У Харкові ми проживали у багатоквартирному будинку, але влітку ми навпаки намагалися потрапити у село. Хоча ми дуже чекаємо, коли можна буде повернутися додому", – додала жінка.


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Теги: Колки, переселенці
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