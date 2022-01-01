Воїни князівської бригади знищили російські РСЗВ. ВІДЕО

Воїни князівської бригади знищили російські РСЗВ. ВІДЕО
Генштаб Збройних сил України показав знищення українськими артилеристами ворожих реактивних систем залпового вогню.

Відео опублікували на сторінці Генштабу у фейсбуці.

«Як 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта днями знищила ворожі реактивні системи залпового вогню», – зазначається в дописі до відео.


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Теги: ЗСУ, воїни, знищили, артилеристи
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