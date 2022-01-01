Воїни князівської бригади знищили російські РСЗВ. ВІДЕО





Відео опублікували на



«Як 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта днями знищила ворожі реактивні системи залпового вогню», – зазначається в дописі до відео.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генштаб Збройних сил України показав знищення українськими артилеристами ворожих реактивних систем залпового вогню.Відео опублікували на сторінці Генштабу у фейсбуці.«Як 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта днями знищила ворожі реактивні системи залпового вогню», – зазначається в дописі до відео.

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