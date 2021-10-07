В Україні заборонили російську музику в медіа та громадському просторі





Про це інформує



"Рада заборонила російську музику (#7273-д) в українських медіа та громадському просторі. За – 303", – повідомив нардеп Ярослав Железняк.



Законопроект №7273 передбачає, зокрема:



· визначити поняття національного музичного продукту, запровадити програми його підтримки та розвитку, в тому числі й за допомогою механізмів грантування;



· заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які: містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (далі – держава-агресор), за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора; та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою агресором;



· запровадити перелік музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України та визначити механізм його формування;



· збільшити до 40 % частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення;



· збільшити до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою;



· заборонити відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів), а також заборонити відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.



Також пропонується, що перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає апарат Ради національної безпеки і оборони України на підставі звернень Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. За відповідне рішення проголосувало 303 депутати.Про це інформує УНН "Рада заборонила російську музику (#7273-д) в українських медіа та громадському просторі. За – 303", – повідомив нардеп Ярослав Железняк.Законопроект №7273 передбачає, зокрема:· визначити поняття національного музичного продукту, запровадити програми його підтримки та розвитку, в тому числі й за допомогою механізмів грантування;· заборонити публічне виконання, публічний показ, публічну демонстрацію, публічне сповіщення фонограм, відеограм та музичних кліпів, які: містять зафіксоване виконання музичного недраматичного твору з текстом, здійснене співаком (співачкою), який є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором (далі – держава-агресор), за винятком колишніх громадян держави-агресора, які є або на момент смерті були громадянами України і не мають (не мали на момент смерті) громадянства держави-агресора; та/або вироблені фізичною особою та/або юридичною особою, яка на момент їх оприлюднення була, відповідно, громадянином або зареєстрована в державі, яку в будь-який час визнано державою агресором;· запровадити перелік музичних виконавців (співаків) держави-агресора, які засуджують агресію проти України та визначити механізм його формування;· збільшити до 40 % частку пісень державною мовою при здійсненні радіомовлення;· збільшити до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач (дикторами, ведучими радіопередач) державною мовою;· заборонити відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку (передача звуку може здійснюватися на індивідуальні навушники пасажирів, а на салон – лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів), а також заборонити відтворювати музику в салоні таксі без згоди всіх пасажирів.Також пропонується, що перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає апарат Ради національної безпеки і оборони України на підставі звернень Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію