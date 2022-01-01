Росіяни атакували ракетами Одещину





Про це Сергій Братчук.



Дві ракети, які запустили російські злочинці по Одеській області, успішно збила ППО.



"Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти у ніч проти 19 червня атакували ракетами Одеську область.Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністраціїДві ракети, які запустили російські злочинці по Одеській області, успішно збила ППО."Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

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