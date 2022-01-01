Росіяни атакували ракетами Одещину
Сьогодні, 14:31
Російські окупанти у ніч проти 19 червня атакували ракетами Одеську область.
Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Дві ракети, які запустили російські злочинці по Одеській області, успішно збила ППО.
"Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
Дві ракети, які запустили російські злочинці по Одеській області, успішно збила ППО.
"Наші сили ППО "мінуснули" ворожий удар. Ракети типу "Онікс" летіли з території тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.
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