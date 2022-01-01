ЗСУ знищили 33 600 російських солдат
Сьогодні, 12:05
Генеральний штаб Збройних сил України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на Україні станом на ранок неділі, 19 червня.
Про це інформують у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ – 235 (+2) од,
- засоби ППО – 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
- крилаті ракети – 130 (+1),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од,
- спеціальна техніка – 55 (+0).
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Про це інформують у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ – 235 (+2) од,
- засоби ППО – 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
- крилаті ракети – 130 (+1),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од,
- спеціальна техніка – 55 (+0).
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