ЗСУ знищили 33 600 російських солдат

ЗСУ знищили 33 600 російських солдат
Генеральний штаб Збройних сил України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на Україні станом на ранок неділі, 19 червня.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:

- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ – 235 (+2) од,
- засоби ППО – 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
- крилаті ракети – 130 (+1),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од,
- спеціальна техніка – 55 (+0).

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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