ЗСУ знищили 33 600 російських солдат





Про це інформують у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:



- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1468 (+3) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,

- артилерійських систем – 745 (+6) од,

- РСЗВ – 235 (+2) од,

- засоби ППО – 98 (+0) од,

- літаків – 216 (+0) од,

- гелікоптерів – 181 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),

- крилаті ракети – 130 (+1),

- кораблі /катери – 14 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од,

- спеціальна техніка – 55 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генеральний штаб Збройних сил України назвав орієнтовні втрати ворога від початку військової агресії РФ на Україні станом на ранок неділі, 19 червня.Про це інформують у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1468 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,- артилерійських систем – 745 (+6) од,- РСЗВ – 235 (+2) од,- засоби ППО – 98 (+0) од,- літаків – 216 (+0) од,- гелікоптерів – 181 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),- крилаті ракети – 130 (+1),- кораблі /катери – 14 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од,- спеціальна техніка – 55 (+0).

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