Волинянка і переселенець з Харківщини створюють картину-мурал

Максим Плотніков разом з викладачкою Нововолинського Центру професійно –технічної освіти Світланою Войтович створюють в Будятичах Поромівської громади патріотичний мурал «Повернення».



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«Якщо ви будете доїжджати до головного корпусу цього державного навчального закладу, що знаходиться в селі Будятичі колишнього Іваничівського району, обов’язково звернете увагу на стіну ліворуч. Вона на очах стає просто шедевральною – штрих за штрихом – і постає широка панорама – козак на коні переможно прямує на Київ! Звісно, завершивши всі бої з лютим ворогом...» – йдеться у дописі.



«Сюжет для ескізу почерпнули з моєї картини «Повернення», з якої я навіть виготовила листівку, – розповіла пані Світлана. – Вирішили її розширити, поєднати всі епізоди в якусь одну історичну канву. Козак – це збірний образ військового – від минулого до сучасного, споруди є впізнаваними – вони ідентифікують міста: Луцьк, Рівне, Житомир, Київ... Вже навіть зараз підходять люди й кажуть, що їм все зображене є зрозумілим...»



«Ідея створити тут саме такий мурал належить директору Центру Валентині Приступі, яка разом з колективом міркувала, якою має бути рекреаційна зона біля пам’ятного знака князю Володимиру, встановленому в 2015 році з нагоди 1000 –ліття його упокоєння. До слова, деякі історики висловлюють гіпотезу про народження цього святого саме в Будятичах. Отож, про облагородження території думали вже давно. Навіть підготували проект на 140 тисяч гривень.



Там мали розбити доріжки, встановити філігранні ліхтарі, літній кінотеатр, розбити сучасні клумби, насадити екзотичну зелень. Однак з фінансами було сутужно. Тому вирішили взятися за роботу власними силами,» – додає художниця.



«Чекали на ремонт приміщення, аби стіну, яка стала панеллю для малюнка, довести до нормального стану. Її поштукатурили, заґрунтували – тоді вже почали наносити малюнок», – деталізувала пані Світлана.



Допомогти Світлані Анатоліївні зголосився переселенець з Лозової Максим Плотніков, який з дитинства має потяг до малювання. Як з’ясувалося, у хлопця є ще одне захоплення – аерографіка ( техніка нанесення малюнка на авто). Електрик за фахом, хлопець майстровитий до всього. Тому й відразу влаштувався працювати в Центр профтехосвіти, в гуртожитку якого тимчасово мешкав разом з батьками після вимушеного переїзду через війну.



Хоча робота над муралом аж кипіла, все ж таки попросила Максима трохи відволіктися і відповісти на кілька питань.



«Вдома на Харківщині трудився на заводі в сусідньому місті Панютине. У Лозовій вже творив мурали, тому це заняття для мене не нове. Дуже подобається імпровізувати, радимося з Світланою Анатоліївною,як краще виконати ту чи іншу деталь, – із задоволенням відповів юнак. – На Волині раніше ніколи не був. Тут у вас класно: люди привітні і гарна природа. Хоч за домом скучаю, де, до слова, окупанти зруйнували квартиру, але й не проти тут залишитися».



Картину–мурал художники планують завершити до кінця місяця. Кажуть, їх надихає те, що всі перехожі зупиняються і висловлюють схвальні відгуки. Видно, така панорама їм піднімає настрій, затьмарений війною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переселенець з Лозової, що на Харківщині,разом з викладачкою Нововолинського Центру професійно –технічної освітистворюють в Будятичах Поромівської громади патріотичний мурал «Повернення».Про це повідомили у Фейсбук-спільноті «Наше місто».«Якщо ви будете доїжджати до головного корпусу цього державного навчального закладу, що знаходиться в селі Будятичі колишнього Іваничівського району, обов’язково звернете увагу на стіну ліворуч. Вона на очах стає просто шедевральною – штрих за штрихом – і постає широка панорама – козак на коні переможно прямує на Київ! Звісно, завершивши всі бої з лютим ворогом...» – йдеться у дописі.«Сюжет для ескізу почерпнули з моєї картини «Повернення», з якої я навіть виготовила листівку, – розповіла пані Світлана. – Вирішили її розширити, поєднати всі епізоди в якусь одну історичну канву. Козак – це збірний образ військового – від минулого до сучасного, споруди є впізнаваними – вони ідентифікують міста: Луцьк, Рівне, Житомир, Київ... Вже навіть зараз підходять люди й кажуть, що їм все зображене є зрозумілим...»«Ідея створити тут саме такий мурал належить директору Центру Валентині Приступі, яка разом з колективом міркувала, якою має бути рекреаційна зона біля пам’ятного знака князю Володимиру, встановленому в 2015 році з нагоди 1000 –ліття його упокоєння. До слова, деякі історики висловлюють гіпотезу про народження цього святого саме в Будятичах. Отож, про облагородження території думали вже давно. Навіть підготували проект на 140 тисяч гривень.Там мали розбити доріжки, встановити філігранні ліхтарі, літній кінотеатр, розбити сучасні клумби, насадити екзотичну зелень. Однак з фінансами було сутужно. Тому вирішили взятися за роботу власними силами,» – додає художниця.«Чекали на ремонт приміщення, аби стіну, яка стала панеллю для малюнка, довести до нормального стану. Її поштукатурили, заґрунтували – тоді вже почали наносити малюнок», – деталізувала пані Світлана.Допомогти Світлані Анатоліївні зголосився переселенець з Лозової Максим Плотніков, який з дитинства має потяг до малювання. Як з’ясувалося, у хлопця є ще одне захоплення – аерографіка ( техніка нанесення малюнка на авто). Електрик за фахом, хлопець майстровитий до всього. Тому й відразу влаштувався працювати в Центр профтехосвіти, в гуртожитку якого тимчасово мешкав разом з батьками після вимушеного переїзду через війну.Хоча робота над муралом аж кипіла, все ж таки попросила Максима трохи відволіктися і відповісти на кілька питань.«Вдома на Харківщині трудився на заводі в сусідньому місті Панютине. У Лозовій вже творив мурали, тому це заняття для мене не нове. Дуже подобається імпровізувати, радимося з Світланою Анатоліївною,як краще виконати ту чи іншу деталь, – із задоволенням відповів юнак. – На Волині раніше ніколи не був. Тут у вас класно: люди привітні і гарна природа. Хоч за домом скучаю, де, до слова, окупанти зруйнували квартиру, але й не проти тут залишитися».Картину–мурал художники планують завершити до кінця місяця. Кажуть, їх надихає те, що всі перехожі зупиняються і висловлюють схвальні відгуки. Видно, така панорама їм піднімає настрій, затьмарений війною.

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