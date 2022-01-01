Хто і як має проходити обов'язкові медичні огляди під час війни





Про це



У відомстві нагадують, що фінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників зобов’язані роботодавці.



Обов’язкові попередні медогляди (для прийняття на роботу) мають проходити працівники:



- підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;



- лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладів;



- водопровідних споруд, структур комунально-побутового обслуговування;



- інших підприємств чи установ, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань та виникненню харчових отруєнь;



- зайняті на шкідливих роботах, або роботах з небезпечними умовами.



Обов’язкові щорічні медогляди проходять також працівники віком до 21 року.



Що передбачає огляд:



- Загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог тощо).



- Лабораторне дослідження (аналізи).



- Функціональне обстеження (моніторинг тиску, кардіограма, УЗД тощо).



Людина має подати документ, що посвідчує особу, а також фото розміром 3 на 4 см.



Працівники, які без поважних причин не пройшли медогляд, від роботи відсторонюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воєнний стан не впливає на порядок проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів. Окрім того, без них можуть відсторонити від роботи.Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.У відомстві нагадують, що фінансувати та організувати проведення попереднього і періодичних медичних оглядів працівників зобов’язані роботодавці.Обов’язкові попередні медогляди (для прийняття на роботу) мають проходити працівники:- підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;- лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладів;- водопровідних споруд, структур комунально-побутового обслуговування;- інших підприємств чи установ, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань та виникненню харчових отруєнь;- зайняті на шкідливих роботах, або роботах з небезпечними умовами.Обов’язкові щорічні медогляди проходять також працівники віком до 21 року.- Загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог тощо).- Лабораторне дослідження (аналізи).- Функціональне обстеження (моніторинг тиску, кардіограма, УЗД тощо).Людина має подати документ, що посвідчує особу, а також фото розміром 3 на 4 см.Працівники, які без поважних причин не пройшли медогляд, від роботи відсторонюються.

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