Під Києвом чули вибухи, спрацювала ППО, – голова ОВА

Під Києвом чули вибухи, спрацювала ППО, – голова ОВА
У Вишгородському районі Київської області вранці 19 червня було чути вибухи, сили протиповітряної оборони вразили ворожий об’єкт.

Про це пише "Українська правда".

Глухий звук, схожий на віддалений вибух, було чути й у центрі Києва. Він пролунав близько 07:20, коли повітряної тривоги не було.

Сигнал повітряної тривоги для Києва надійшов о 07:41, для Київської області – о 07:43. Відбій повітряної тривоги був о 08:13 у столиці й о 08:14 в області.

Люди припускали, що сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.. У Telegram-каналах з’явилися фото, на яких у небі над Київською областю видно слід як від ракети чи літака.

О 08:56 інформацію про роботу сил протиповітряної оборони підтвердив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку у Вишгородському районі були чутні вибухи. Відпрацювала ППО по ворожому повітряному об’єкту. Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється", - сказав голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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Теги: Київ, ППО, ракета
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