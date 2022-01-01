Розповіли, яка обстановка на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 13:30
На Волинському напрямку, обстановка за минулий тиждень значних змін не зазнала.
Про це повідомили в 100-ій Окремій Бригаді ТрО на Волині.
Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати маневри в районі білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території РБ.
Особовий склад Волинської бригади територіальної оборони у взаємодії з іншими підрозділами сил ЗСУ та усіма складовими сил оборони краю повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності та до опору готовий.
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Про це повідомили в 100-ій Окремій Бригаді ТрО на Волині.
Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати маневри в районі білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.
Продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території РБ.
Особовий склад Волинської бригади територіальної оборони у взаємодії з іншими підрозділами сил ЗСУ та усіма складовими сил оборони краю повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності та до опору готовий.
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