Полонених полку «Азов» вивезли до Москви, – ЗМІ





Про це повідомляє



Видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що командири «Азова», які склали зброю в Маріуполі, знаходяться в слідчому ізоляторі «Лефортово».



Зазначимо, напередодні російські ЗМІ повідомили, що полонених командирів «Азова» вивезли з окупованого Донбасу на територію Росії, хоча саме представники так званої «Донецької народної республіки» погрожували провести «міжнародний трибунал».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти вивезли полонених командирів полку «Азов» до Москви.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.Видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що командири «Азова», які склали зброю в Маріуполі, знаходяться в слідчому ізоляторі «Лефортово».Зазначимо, напередодні російські ЗМІ повідомили, що полонених командирів «Азова» вивезли з окупованого Донбасу на територію Росії, хоча саме представники так званої «Донецької народної республіки» погрожували провести «міжнародний трибунал».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію