Полонених полку «Азов» вивезли до Москви, – ЗМІ
Сьогодні, 21:20
Російські окупанти вивезли полонених командирів полку «Азов» до Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що командири «Азова», які склали зброю в Маріуполі, знаходяться в слідчому ізоляторі «Лефортово».
Зазначимо, напередодні російські ЗМІ повідомили, що полонених командирів «Азова» вивезли з окупованого Донбасу на територію Росії, хоча саме представники так званої «Донецької народної республіки» погрожували провести «міжнародний трибунал».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що командири «Азова», які склали зброю в Маріуполі, знаходяться в слідчому ізоляторі «Лефортово».
Зазначимо, напередодні російські ЗМІ повідомили, що полонених командирів «Азова» вивезли з окупованого Донбасу на територію Росії, хоча саме представники так званої «Донецької народної республіки» погрожували провести «міжнародний трибунал».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Полонених полку «Азов» вивезли до Москви, – ЗМІ
Сьогодні, 21:20
Притулок для дітей у Рожищі вже відновив роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
Погода на завтра, 20 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Воїни князівської бригади знищили російські РСЗВ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
Медіа