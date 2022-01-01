Полонених полку «Азов» вивезли до Москви, – ЗМІ

Полонених полку «Азов» вивезли до Москви, – ЗМІ
Російські окупанти вивезли полонених командирів полку «Азов» до Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Видання з посиланням на джерела в правоохоронних органах пише, що командири «Азова», які склали зброю в Маріуполі, знаходяться в слідчому ізоляторі «Лефортово».

Зазначимо, напередодні російські ЗМІ повідомили, що полонених командирів «Азова» вивезли з окупованого Донбасу на територію Росії, хоча саме представники так званої «Донецької народної республіки» погрожували провести «міжнародний трибунал».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Азов, Москва
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Полонених полку «Азов» вивезли до Москви, – ЗМІ
Сьогодні, 21:20
Притулок для дітей у Рожищі вже відновив роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
Погода на завтра, 20 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО
Сьогодні, 18:54
Воїни князівської бригади знищили російські РСЗВ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
Схожі новини
Сім'ї захисників Маріуполя просять «Червоний хрест» домагатися від РФ кращих умов Сім'ї захисників Маріуполя просять «Червоний хрест» домагатися від РФ кращих умов
05 червень, 13:38
Як у полоні катують українських військових: серед них – «азовці» Як у полоні катують українських військових: серед них – «азовці»
29 травень, 07:00
Дружина Прокопенка розповіла, в яких умовах перебувають «азовці» Дружина Прокопенка розповіла, в яких умовах перебувають «азовці»
25 травень, 09:14
«Останній день на «Азовсталі»: український боєць зняв фільм-прощання. ВІДЕО «Останній день на «Азовсталі»: український боєць зняв фільм-прощання. ВІДЕО
21 травень, 16:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Полонених полку «Азов» вивезли до Москви, – ЗМІ
Сьогодні, 21:20
 0
Притулок для дітей у Рожищі вже відновив роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 20:39
 0
Погода на завтра, 20 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО
Сьогодні, 18:54
 0
Воїни князівської бригади знищили російські РСЗВ. ВІДЕО
Сьогодні, 17:34
 0
Медіа
відео
1/8