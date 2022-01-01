Добрі новини від ВолиньPost за 19 червня

У жилах українців кипить жага до перемоги і вільного майбутнього, тож опускати руки - не про нас.Щовечораготує підбірку позитивних новин, тож далі - лише про добро.Переселенець з Лозової, що на Харківщині,разом з викладачкою Нововолинського Центру професійно –технічної освітистворюють в Будятичах Поромівської громади патріотичний мурал «Повернення».Традиційно новини про "хороших" росіян.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1468 (+3) од,- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,- артилерійських систем – 745 (+6) од,- РСЗВ – 235 (+2) од,- засоби ППО – 98 (+0) од,- літаків – 216 (+0) од,- гелікоптерів – 181 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),- крилаті ракети – 130 (+1),- кораблі /катери – 14 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од,- спеціальна техніка – 55 (+0).15 червня у Варшаві відбулася церемонія вручення медалей «Virtus et Fraternitas». Серед нагороджених знову були волиняни.Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. За відповідне рішення проголосувало 303 депутати.Генштаб Збройних сил України показав знищення українськими артилеристами ворожих реактивних систем залпового вогню.У селищі Колки Луцького району волонтери одного з благодійних фондів передали переселенцям, яких у громаді проживає понад пів тисячі, продукти, засоби гігієни та господарчі товари від благодійників із Німеччини.Притулок для дітей у Рожищі відновив свою роботу попри те, що на початку війни його вихованців евакуювали за кордон.