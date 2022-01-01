Добрі новини від ВолиньPost за 19 червня
19 червень, 23:40
У жилах українців кипить жага до перемоги і вільного майбутнього, тож опускати руки - не про нас.
Щовечора Інформаційне агентство ВолиньPost готує підбірку позитивних новин, тож далі - лише про добро.
Неділя, 19 червня
Волинянка і переселенець з Харківщини створюють картину-мурал
Переселенець з Лозової, що на Харківщині, Максим Плотніков разом з викладачкою Нововолинського Центру професійно –технічної освіти Світланою Войтович створюють в Будятичах Поромівської громади патріотичний мурал «Повернення».
ЗСУ знищили 33 600 російських солдат
Традиційно новини про "хороших" росіян.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ – 235 (+2) од,
- засоби ППО – 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
- крилаті ракети – 130 (+1),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од,
- спеціальна техніка – 55 (+0).
У Польщі нагородили волинян, які врятували дворічну дівчинку. ФОТО
15 червня у Варшаві відбулася церемонія вручення медалей «Virtus et Fraternitas». Серед нагороджених знову були волиняни.
В Україні заборонили російську музику в медіа та громадському просторі
Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. За відповідне рішення проголосувало 303 депутати.
Воїни князівської бригади знищили російські РСЗВ. ВІДЕО
Генштаб Збройних сил України показав знищення українськими артилеристами ворожих реактивних систем залпового вогню.
У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО
У селищі Колки Луцького району волонтери одного з благодійних фондів передали переселенцям, яких у громаді проживає понад пів тисячі, продукти, засоби гігієни та господарчі товари від благодійників із Німеччини.
Притулок для дітей у Рожищі вже відновив роботу. ВІДЕО
Притулок для дітей у Рожищі відновив свою роботу попри те, що на початку війни його вихованців евакуювали за кордон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Щовечора Інформаційне агентство ВолиньPost готує підбірку позитивних новин, тож далі - лише про добро.
Неділя, 19 червня
Волинянка і переселенець з Харківщини створюють картину-мурал
Переселенець з Лозової, що на Харківщині, Максим Плотніков разом з викладачкою Нововолинського Центру професійно –технічної освіти Світланою Войтович створюють в Будятичах Поромівської громади патріотичний мурал «Повернення».
ЗСУ знищили 33 600 російських солдат
Традиційно новини про "хороших" росіян.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 33 600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ – 235 (+2) од,
- засоби ППО – 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 598 (+4),
- крилаті ракети – 130 (+1),
- кораблі /катери – 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2523 (+10) од,
- спеціальна техніка – 55 (+0).
У Польщі нагородили волинян, які врятували дворічну дівчинку. ФОТО
15 червня у Варшаві відбулася церемонія вручення медалей «Virtus et Fraternitas». Серед нагороджених знову були волиняни.
В Україні заборонили російську музику в медіа та громадському просторі
Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі. За відповідне рішення проголосувало 303 депутати.
Воїни князівської бригади знищили російські РСЗВ. ВІДЕО
Генштаб Збройних сил України показав знищення українськими артилеристами ворожих реактивних систем залпового вогню.
У громаді на Волині переселенці отримали допомогу з Німеччини. ВІДЕО
У селищі Колки Луцького району волонтери одного з благодійних фондів передали переселенцям, яких у громаді проживає понад пів тисячі, продукти, засоби гігієни та господарчі товари від благодійників із Німеччини.
Притулок для дітей у Рожищі вже відновив роботу. ВІДЕО
Притулок для дітей у Рожищі відновив свою роботу попри те, що на початку війни його вихованців евакуювали за кордон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Львові горить храм УПЦ
Сьогодні, 00:33
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 19 червня
19 червень, 23:40
Міністр розповів, коли в Україні вирішать проблему дефіциту пального
19 червень, 22:27
Біля Луцька військовий підірвався на гранаті. ВІДЕО 18+
19 червень, 21:45
Медіа