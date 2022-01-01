Харків атакували ракетами

Харків атакували ракетами
По Харкову ввечері 19 червня російськими окупантами було завдано чергового ракетного удару. Очевидці заявляють не менше, ніж про шість або сім вибухів, імовірно, удар наносився з території Бєлгородської області росії.

Про це повідомляє Суспільне.Харків і місцеві канали в Telegram.

«Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги. Російська армія обстрілює Харків щодня понад два тижні» - сказано в повідомленні.

При цьому в інших каналах повідомляється про сім прильотів по Харкову; є також скарги, що не спрацював додаток, що сповіщає про повітряну тривогу. Відзначається, що по ракетам відпрацювала протиповітряна оборона. Імовірно, з території Бєлгородської області били ракетами ОТРК «Іскандер», а вартість випущених ракет - не менше 39 млн доларів США.

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Теги: Харків, ракети
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