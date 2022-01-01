Харків атакували ракетами
Сьогодні, 01:36
По Харкову ввечері 19 червня російськими окупантами було завдано чергового ракетного удару. Очевидці заявляють не менше, ніж про шість або сім вибухів, імовірно, удар наносився з території Бєлгородської області росії.
Про це повідомляє Суспільне.Харків і місцеві канали в Telegram.
«Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги. Російська армія обстрілює Харків щодня понад два тижні» - сказано в повідомленні.
При цьому в інших каналах повідомляється про сім прильотів по Харкову; є також скарги, що не спрацював додаток, що сповіщає про повітряну тривогу. Відзначається, що по ракетам відпрацювала протиповітряна оборона. Імовірно, з території Бєлгородської області били ракетами ОТРК «Іскандер», а вартість випущених ракет - не менше 39 млн доларів США.
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Про це повідомляє Суспільне.Харків і місцеві канали в Telegram.
«Не менш як шість вибухів чули харків'яни після оголошення повітряної тривоги. Російська армія обстрілює Харків щодня понад два тижні» - сказано в повідомленні.
При цьому в інших каналах повідомляється про сім прильотів по Харкову; є також скарги, що не спрацював додаток, що сповіщає про повітряну тривогу. Відзначається, що по ракетам відпрацювала протиповітряна оборона. Імовірно, з території Бєлгородської області били ракетами ОТРК «Іскандер», а вартість випущених ракет - не менше 39 млн доларів США.
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