McDonald’s може відновити роботу в Україні
Сьогодні, 07:00
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив що зовнішньополітичне відомство «активно переконує» американську корпорацію McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні.
Про це пише Радіо Свобода.
«З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися», – написав Кулеба у фейсбуці.
За його словами, українські дипломати «встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США».
«Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже «МакДоналдс» є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», – заявив міністр.
Перший «МакДональдз» в Україні відкрився 24 травня 1997 року – поруч із станцією метро «Лук’янівська» у Києві. У 25-ту річницю цієї події гендиректорка «МакДональдз Україна» Юлія Бадрітдінова заявила: «Ми ще відсвяткуємо разом. Не 25-річчя МакДональдз, а нашу перемогу».
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Про це пише Радіо Свобода.
«З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися», – написав Кулеба у фейсбуці.
За його словами, українські дипломати «встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США».
«Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже «МакДоналдс» є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», – заявив міністр.
Перший «МакДональдз» в Україні відкрився 24 травня 1997 року – поруч із станцією метро «Лук’янівська» у Києві. У 25-ту річницю цієї події гендиректорка «МакДональдз Україна» Юлія Бадрітдінова заявила: «Ми ще відсвяткуємо разом. Не 25-річчя МакДональдз, а нашу перемогу».
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