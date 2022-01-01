McDonald’s може відновити роботу в Україні

McDonald’s може відновити роботу в Україні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив що зовнішньополітичне відомство «активно переконує» американську корпорацію McDonald’s відновити роботу ресторанів в Україні.

Про це пише Радіо Свобода.

«З початком повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні з безпекових міркувань. Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися», – написав Кулеба у фейсбуці.

За його словами, українські дипломати «встановили зв’язок з українським офісом, а потім і зі штаб-квартирою McDonald’s у США».

«Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже «МакДоналдс» є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається», – заявив міністр.

Перший «МакДональдз» в Україні відкрився 24 травня 1997 року – поруч із станцією метро «Лук’янівська» у Києві. У 25-ту річницю цієї події гендиректорка «МакДональдз Україна» Юлія Бадрітдінова заявила: «Ми ще відсвяткуємо разом. Не 25-річчя МакДональдз, а нашу перемогу».

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Теги: McDonald’s, Україна
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