 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Над Одесою українські військові збили крилату ракету, – ОК «Південь»

Над Одесою українські військові збили крилату ракету, – ОК «Південь»
Окупанти вночі намагалися завдати ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області, а вранці, 20 червня, – по Одесі, однак ракети були знищені українськими військами.

Про це повідомляють в ОК "Південь".

"Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму.

Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком - по самій Одесі.

В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться в повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«З деякими з них є зв’язок, вони – живі», – Єрмак про полонених з «Азовсталі»
Сьогодні, 09:17
Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
Росія продовжує обстрілювати Схід: яка ситуація на усіх напрямках
19 червень, 19:00
На Донбасі росіяни вбили цивільного і поранили 11 жителів
19 червень, 03:47
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу
Сьогодні, 09:36
Над Одесою українські військові збили крилату ракету, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:25
«З деякими з них є зв’язок, вони – живі», – Єрмак про полонених з «Азовсталі»
Сьогодні, 09:17
Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
Як влітку вберегтися від ботулізму: поради
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
«З деякими з них є зв’язок, вони – живі», – Єрмак про полонених з «Азовсталі» «З деякими з них є зв’язок, вони – живі», – Єрмак про полонених з «Азовсталі»
Сьогодні, 09:17
Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, – Генштаб Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
Росія продовжує обстрілювати Схід: яка ситуація на усіх напрямках Росія продовжує обстрілювати Схід: яка ситуація на усіх напрямках
19 червень, 19:00
Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 19 червня Яка ситуація на Волинському та інших напрямках станом на ранок 19 червня
19 червень, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Послизнулась і впала: у Луцьку допомогли бабусі, яка самотужки не могла вийти з підвалу
Сьогодні, 09:36
 0
Над Одесою українські військові збили крилату ракету, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:25
 0
«З деякими з них є зв’язок, вони – живі», – Єрмак про полонених з «Азовсталі»
Сьогодні, 09:17
 0
Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, – Генштаб
Сьогодні, 08:50
 0
Як влітку вберегтися від ботулізму: поради
Сьогодні, 08:00
 0
Медіа
відео
1/8