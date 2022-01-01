Над Одесою українські військові збили крилату ракету, – ОК «Південь»
Сьогодні, 09:25
Окупанти вночі намагалися завдати ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одеської області, а вранці, 20 червня, – по Одесі, однак ракети були знищені українськими військами.
Про це повідомляють в ОК "Південь".
"Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму.
Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком - по самій Одесі.
В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють в ОК "Південь".
"Ворог продовжує атакувати Одещину крилатими ракетами типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в тимчасово окупованому Криму.
Вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком - по самій Одесі.
В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі", - йдеться в повідомленні.
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